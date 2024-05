Schmerzen? Kim Kardashian entsetzt Fans mit Met-Gala-Look

Kim Kardashian (43) sorgte mit ihrem Look erneut für Empörung! Am Montag öffnete die diesjährige Met Gala unter dem Motto "The Garden of Time" ihre Pforten. Auf Instagram teilte die Unternehmerin Fotos ihres Looks für das besondere Event mit ihren Followern – und sorgte damit für eine Welle an schockierten Reaktionen! "Wie viele Rippen hat sich Kim dafür entfernen lassen?", fragte ein User besorgt unter dem Beitrag und auch ein anderer Fan findet: "Es sieht aus, als hättest du Schmerzen."

Auf dem mit Stars besetzten roten Teppich präsentierte sich die Reality-Ikone mit einem silbern schimmernden Korsett, das in einen bodenlangen durchsichtigen Spitzenrock überging. Passend zum Motto war das Korsagenkleid rundum mit einer Blätterverzierung versehen. Doch was sofort auffällt: Kims Taille wirkt in dem Kleid erstaunlich schmal und kreiert somit extrem verschobene Körperproportionen, die ihre Fans in Aufruhr versetzen!

Es ist nicht das erste Mal, dass Kim durch ihren Auftritt auf der Benefizveranstaltung für das Metropolitan Museum of Art für heftige Kritik sorgt. Vor zwei Jahren schlüpfte die Unternehmerin in eine originale Robe von Marilyn Monroe (✝36). Die Krux: Das eng anliegende Kleid war ihr eigentlich viel zu klein. Nur für den Abend nahm die Brünette dann rund sieben Kilo ab, um einen glamourösen Auftritt mit der besonderen Robe hinzulegen. Auch damals warfen ihr die Fans vor, mit der Aktion eine ungesunde Körpernorm zu fördern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian auf der Met Gala im Mai 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr die Empörung der Fans verstehen? Ja, auf jeden Fall! Das sieht wirklich nicht mehr gesund aus! Nee, nicht wirklich. Ich finde den Look jetzt nicht wirklich schockierend. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de