Auf frischer Tat ertappt und nun ist es offiziell: Sänger Mike Leon Grosch (41) ist wieder verliebt! Nach der Trennung von seiner Frau Jasmin im Mai erzählte der ehemalige DSDS-Kandidat vor knapp zwei Wochen seinen Followern via Social Media von seiner neuen Liebe. Eigentlich wollte der Kölner seine frische Beziehung noch für sich behalten – doch seine Tochter Ruby ließ seine Herzdame auffliegen!

Die kleine Grosch lernte die neue Frau an der Seite ihres Papas aus Versehen kennen: "Als ich bei Ruby war, habe ich meiner neuen Freundin eine Videonachricht geschickt. Das war etwas unvorsichtig, weil Ruby am nächsten Tag ihrer Mama davon erzählte und gefragt hat, wer diese Frau ist", erzählte Mike Leon im Interview mit Bild. Daraufhin habe er seiner Ex von seiner Flamme erzählt und sie habe sich mit ihr arrangiert. "Die beiden wollen sich jetzt nicht kennenlernen, aber sie tolerieren sich", erklärte der 41-Jährige.

Inzwischen haben sich Mikes Freundin und sein Töchterlein auch schon offline getroffen: "Wir waren zusammen schwimmen. Es war surreal, aber irgendwie auch komisch gewohnt", ließ er das Treffen Revue passieren. Alles in allem sei er glücklich, fasste der Musiker zusammen.

Instagram / mikeleongrosch Mike Leon Grosch mit einer Unbekannten

Instagram / mikeleongrosch Mike Leon Grosch mit seiner neuen Freundin

Instagram / Mikeleongrosch Mike Leon Grosch, Sänger

