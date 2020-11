Mike Leon Grosch (44) beweist Humor! Er war 2006 durch seine Teilnahme an der Castingshow Deutschland sucht den Superstar bekannt geworden – damals war er Zweiter geworden. Seitdem erlebte der Sänger nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen: Er hatte zwei Herzinfarkte und seine Ehe ist in die Brüche gegangen. Aber der 44-Jährige hat sich erholt – er singt nun auf Hochzeiten und produziert ein neues Album für das kommende Jahr. Um die Zeit bis dahin zu überbrücken, postete er jetzt ein Video, in dem er Michael Wendler (48) ganz schön auf die Schippe nimmt.

In seinem neuen Instagram-Clip singt Mike Leon Grosch einen selbstverfassten Text auf die Melodie eines Lieds aus "Das Dschungelbuch". "Du bist der König von Florida, du hast Deutschland satt", lauten die ersten Worte des Tracks. Weiter geht es mit: "Der Alu-Hut, der steht dir gut und Verschwörungstheorien. [...] Will verstehen, wie du. Es sehen, wie du." Während seiner Performance muss der Sänger schmunzeln – er setzt mit dem Video ein klares Statement: Vom Wendler hält er anscheinend nicht sehr viel!

Mike Leons Fans zeigen sich regelrecht begeistert. In der Kommentarspalte unter seinem Post finden sich Aussagen wie: "Wie geil ist das denn? Kompliment!" oder "Ich möchte das bitte als Klingelton". Der Sänger wiederum gibt sich in seiner Instagram-Story dankbar für die Unterstützung seiner Follower.

Instagram / mikeleongrosch Mike Leon Grosch, Januar 2020

Getty Images Mike Leon Grosch bei DSDS, 2006

Instagram / mikeleongrosch Mike Leon Grosch

