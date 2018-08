Daniela Katzenberger (31) und Lucas Cordalis (51) sind gefühlt seit einer halben Ewigkeit ein Herz und eine Seele. Doch Anfang des Jahres wurde ihre Liebe auf eine harte Probe gestellt. Der Sänger ist für einige Wochen nach Thailand gereist, um sich bei Global Gladiators actionreichen Herausforderungen zu stellen. Mit von der Partie: heiße Mitstreiterinnen wie Sabia Boulahrouz (40) und Miriam Höller (31), die ebenfalls Teil des Abenteuers sind. Seit Donnerstagabend wird die Show ausgestrahlt – und Gattin Dani kann das Spektakel vor dem heimischen TV verfolgen. Wird man da nicht eifersüchtig?

Bei red. stand die Kultblondine jetzt Rede und Antwort und sprach ganz offen über das Thema räumliche Trennung und Eifersucht. "Ich weiß eben, dass er so ein Typ ist, der durch seine Höflichkeit manchmal unbewusst Signale an Frauen sendet, die das dann falsch verstehen", verriet Daniela und erklärte, dass Lucas' Helfersyndrom oft mit einer Flirt-Offensive verwechselt werde. Trotzdem vertraue die 31-Jährige ihrem Liebsten voll und ganz: "Eifersucht, nee, ich wollte einfach wissen, was abgeht, wie sie sich verstanden haben, wer die Zicke war, mit wem er sich gut verstanden hat."

Als Promiflash Daniela im März zum Interview getroffen und zu diesem Thema befragt hat, klang das noch etwas anders. "Ich weiß nicht, was da so abgeht. Man kann eigentlich nur hoffen, dass er weiß, was er daheim hat", erzählte sie mit einem Augenzwinkern. Zu dem Zeitpunkt war Lucas allerdings auch noch für die Dreharbeiten unterwegs – das Paar konnte sich damals tatsächlich nur drei Minuten pro Woche sprechen.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis

Hannes Magerstaedt / Getty Images Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis bei der McDonald's Charity Gala

