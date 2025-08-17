Lucas Cordalis prophezeit gemeinsames Duett mit Heidi Klum

Lucas Cordalis (58) ist begeistert: Der Sänger wurde von Heidi Klum (52) höchstpersönlich zu ihrem "HeidiFest" in München eingeladen, das am 18. September im berühmten Hofbräuhaus stattfinden soll. Neben Lucas' Goldkehlchen dürfen sich die Gäste auf Auftritte von Jürgen Drews (80), Ross Antony (51) und Michelle (53) freuen. "Ich bin sehr glücklich und stolz, von Heidi Klum zu ihrem großen Fest eingeladen worden zu sein", erzählt der 58-Jährige im Gespräch mit Spot on News. Besonders spannend: Es könnte sogar zu einem Duett zwischen ihm und der Model-Legende kommen. "Ich kann mir gut vorstellen, dass wir einen der großen Hits aus dem Hause Cordalis gemeinsam singen werden", verriet er vorfreudig.

Das "HeidiFest" wird aktuell als die ultimative Pre-Wiesn-Party angepriesen, bei der Heidi und ihre Gäste das Münchner Brauhaus in eine wilde Feier-Location verwandeln wollen. In der Vorankündigung zur Veranstaltung bestätigte Heidi: "Ich freue mich jetzt schon darauf, die Lieder mit meiner Familie, Freunden und den Gästen lauthals mitzusingen." Lucas selbst zeigt sich beeindruckt von der Gastgeberin, auch wenn die beiden sich bisher noch nie persönlich getroffen haben. "Ich habe sie aus der Distanz immer bewundert und verehrt", gestand er. Ob seine Ehefrau Daniela Katzenberger (38) ihn an diesem besonderen Abend begleiten wird, ist noch unklar. Der Grund: Ihre Tochter Sophia geht in die Schule, was die Planung erschwert. Allerdings steht fest, dass die Familie unabhängig vom Event das Oktoberfest besuchen will.

Lucas lebt nicht nur für seine Musik, sondern gilt abseits der Bühne als echter Familienmensch. Mit Daniela und der gemeinsamen Tochter teilt der Sänger regelmäßig Einblicke in sein Leben, sei es in TV-Formaten oder auf sozialen Medien. Dass er und Daniela trotz ihrer prall gefüllten Terminkalender immer wieder Zeit für gemeinsame Besuche auf Volksfesten finden, zeigt, wie wichtig ihnen die Familie ist. "Es ist eine großartige Tradition – und meine beiden Ladys sehen im Dirndl einfach zuckersüß aus", schwärmt Lucas über die bevorstehenden Wiesn-Pläne.

Collage: RTL2, Getty Images Collage: Lucas Cordalis und Heidi Klum

Imago Model Heidi Klum im Juni 2025 in Los Angeles

IMAGO / Future Image Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger mit ihrer Tochter Sophia, 2020