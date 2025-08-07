Getrennte Schlafzimmer retteten Daniela Katzenbergers Ehe

Daniela Katzenberger (38) und Lucas Cordalis (58) haben kürzlich über eine schwierige Phase in ihrer Ehe gesprochen. Die TV-Bekanntheit verriet in einem Interview mit das neue, dass sie und ihr Liebster mit Unstimmigkeiten in ihrer Beziehung zu kämpfen hatten. Eine ungewöhnliche, aber wirkungsvolle Lösung half ihnen dabei, ihre Ehe zu retten: getrennte Schlafzimmer. Während Daniela nachts oft wach liegt und Hintergrundgeräusche benötigt, bevorzugt Lucas absolute Dunkelheit und frühe Bettzeiten. Diese unterschiedlichen Schlafgewohnheiten führten zu Spannungen, die sie jedoch durch diesen Schritt entschärfen konnten.

Die räumliche Trennung während der Nächte scheint wahre Wunder gewirkt zu haben. Daniela bezeichnete den neuen Schlafplatz von Lucas sogar augenzwinkernd als den "Grund, warum wir überhaupt noch zusammen sind". Ihre kleine Tochter Sophia profitiert ebenfalls von der wiederhergestellten Harmonie in der Familie, da die Eltern nun entspannter miteinander umgehen.

Bereits vor einem Monat ließen Daniela und Lucas in einem Interview durchblicken, wie wichtig Freiraum für ihre Beziehung ist. Damals verriet die Kult-Blondine dem Magazin frau aktuell: "Wir sind beide sehr freiheitsliebend." Durch ihre unterschiedlichen Jobs und häufige Reisen sehen sie sich auch oft nicht und können sich so bewusst Zeit zum Vermissen nehmen – eine Strategie, die offenbar für frischen Wind in der Ehe sorgte.

ActionPress Daniela Katzenberger, TV-Star

IMAGO / Future Image Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger mit ihrer Tochter Sophia, 2020

Instagram / lucascordalis Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, 2024