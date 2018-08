Yvonne Pferrer (23) feiert ein TV-Comeback. Vier Jahre lang spielte sie in dem Reality-Format Köln 50667 die Anna Kowalski und hat sich mit ihrer Rolle eine riesige Fanbase aufgebaut. Umso größer war der Schock, als sie 2016 ihren Ausstieg verkündete, um zusammen mit ihrem Freund und Schauspiel-Kollegen Jeremy Grube (24) die Welt zu bereisen und als Reise-Bloggerin durchzustarten. Doch nach rund zwei Jahren hat der Fitness-Fan nun wieder ein Fernseh-Projekt am Start: Yvonne wird ab demnächst in der neuen RTL-Serie "Freundinnen – Jetzt erst recht" zu sehen sein.

Via Instagram verkündete die Schauspielerin ihren Followern vor wenigen Tagen die erfreuliche Nachricht und scheint selbst superaufgeregt und happy wegen des Engagements zu sein. "Ja es stimmt, ich habe wieder eine feste Rolle in einer täglichen Serie im TV. Nach 4 Jahren als Anna brauchte ich erst mal Zeit für mich. Jetzt freue ich mich sehr, die Rolle Danni in der neuen RTL-Serie 'Freundinnen – Jetzt erst recht' spielen zu dürfen", schwärmte die Beauty. Der Job habe sich sehr kurzfristig ergeben und sie sei vor dem ersten Drehtag total nervös gewesen. Da sie erst später dazu gekommen sei, müssen die Fans sich noch etwas gedulden aber dürfen wohl sehr gespannt sein.

Die Serie startet ab dem 27. August und wird montags bis freitags ab 17 Uhr auf RTL laufen. Die Story dreht sich, wie der Titel schon verrät, um vier verschiedene Freundinnen und deren Alltag. Welche Rolle Yvonnes Figur Danni in dieser Konstellation übernehmen wird, ist noch nicht ganz klar.

Instagram / yvonnepferrer Yvonne Pferrer und Jeremy Grube im Frankreich-Urlaub

Anzeige

Instagram / yvonnepferrer Yvonne Pferrer beim Tomorrowland-Festival 2018

Anzeige

MG RTL D / Frank W. Hempel Sarah Victoria Schalow, Shirin Soraya, Franziska Arndt und Katrin Höft in "Freundinnen"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de