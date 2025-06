Realitystar Chanelle Wyrsch ist neu bei "Köln 50667"

Chanelle Wyrsch (28), bekannt aus der Schweizer Ausgabe von "Die Bachelorette" und der Partyschlagerszene, startet eine neue Karriere und ist seit dem 4. Juni bei der beliebten RTLZWEI-Soap Köln 50667 zu sehen. In ihrer ersten TV-Rolle verkörpert sie die Figur Bella, eine Rolle, die ihr sichtlich Freude bereitet. "Ich mag die Rolle und kann viel von mir selbst einfließen lassen. Einige Entscheidungen würde ich anders treffen, aber am Ende macht es einfach Spaß", verrät Chanelle im Gespräch mit Promiflash. Schauspielerei ist für die vielseitige Entertainerin Neuland, doch die Erfahrungen am Set und die Zusammenarbeit mit den Kollegen bezeichnet sie als bereichernd.

Die Umstellung vom frechen Reality-TV und der wilden Partybühne hin zur Schauspielerei vor der Kamera ist für Chanelle ein spannendes Abenteuer. Erste Erfahrungen hatte sie zwar schon bei Musicals gesammelt, doch das Drehen einer Serie stellte sie vor ganz neue Herausforderungen. Insbesondere die emotionalen Szenen und das Spielen nach Drehbuch erforderten zunächst Übung. "Dinge wie auf Kommando wütend sein oder weinen waren eine Herausforderung und brauchten ein paar Takes", erzählt sie. Dank der Unterstützung ihrer Kollegen konnte sie jedoch schnell ihren Platz finden und fühlt sich mittlerweile sichtlich wohl in ihrer neuen Rolle. Die tägliche Arbeit am Set empfindet sie als aufregend und als eine wertvolle Bereicherung für ihre berufliche Entwicklung.

Mit der Verpflichtung von Chanelle reiht sie sich in eine Soap ein, die bereits in der Vergangenheit erfolgreich neue Talente einführte. Ähnlich wie bei der Rolle Ruby, die von Alessandra Riili gespielt wird und die Show mit einer besonderen Mischung aus Emotionen und Gegensätzen bereichert, bringt auch Chanelle frischen Wind. Ihre offene und vielseitige Persönlichkeit könnte ein spannendes Element in die Handlung der Soap einbringen. Fans und Zuschauer dürfen gespannt sein, wie sich Bellas Geschichte entwickeln wird und welchen Hauch von Chanelle die Figur noch entfalten könnte. "Köln 50667" kann auf RTL+ gestreamt werden.

RTL / René Lohse Chanelle Wyrsch, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin 2023

Instagram / chanelleofficial_ Chanelle Wyrsch im Juli 2022

