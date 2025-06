Yvonne Pferrer und Jeremys größte Challenge in Südamerika

Yvonne Pferrer (30) und Jeremy Grube (31) sind echte Abenteurer. Die beiden TV-Stars lieben es, durch die Welt zu reisen und ihre Fans durch ihren Content an ihren Erlebnissen teilhaben zu lassen. Auf ihrer vergangenen Südamerika-Reise drehten die beiden sogar einen Film: "Yabadu – niemals erwachsen" läuft seit dem 15. Mai an ausgewählten Standorten in Deutschland im Kino. Mit Promiflash haben die beiden Travelblogger exklusiv gesprochen und dabei von ihren größten Herausforderungen auf diesem Trip erzählt. "Ich würde auch sagen, dass die größte Hürde die Straßen waren. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Teilweise hat das Navi uns irgendwie drei Stunden angezeigt. Und wir waren fünf Tage für die Strecke unterwegs", erinnert sich Yvonne.

Mit den Straßenverhältnissen in Europa seien die Gegebenheiten dort nicht zu vergleichen: "Die ganze Zeit Huckel und alles wackelt und alles ist laut im Camper, weil die Straßen einfach so uneben sind. Und da wussten wir nicht: Bleiben wir hier stecken, irgendwo im Nirgendwo? Wie kommen wir weiter? Reichen unsere Vorräte? Das war auf jeden Fall die größte Hürde für mich." Auch nach Straßenschildern habe das Paar zu Beginn der Reise vergeblich gesucht. "Du hast dort alle Möglichkeiten, aber nichts ist sicher. Hier sind wir die ganze Zeit abgesichert, aber dort bist du auf dich allein gestellt", erklärt sie und Jeremy ergänzt: "Das ist auch deren Spruch dort. Sie sagen: 'Alles ist möglich, aber nichts ist sicher.'"

Auf ihren Van-Reisen haben die Köln 50667-Bekanntheiten schon so einiges erlebt – leider aber nicht nur Schönes. Als die beiden gerade durch Peru fuhren, wurden sie Opfer eines bewaffneten Überfalls. Körperlich blieben die Content Creator zum Glück unversehrt – jedoch forderte die unbekannte Person sie auf, ihm ihr Bargeld auszuhändigen.

Instagram / DKjiNmxI6Ch Yvonne Pferrer und Jeremy Grube, Travelblogger

Instagram / DKjiNmxI6Ch Jeremy Grube und Yvonne Pferrer in Peru

