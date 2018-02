Beruflich und privat ein absolutes Dreamteam! Ex-Köln 50667-Star Jeremy Grube (23) lernte seine aktuelle Freundin Yvonne Pferrer (23) bei den Dreharbeiten der RTL-II-Serie kennen und lieben. Seit drei Jahren sind die beiden nun ein Liebespaar. Seit ihrem Soap-Aus genießen die Turteltauben nicht nur ihre Beziehung, sondern arbeiten auch gemeinsam – als Influencer verbringen die Fashion-Fans viel und intensiv Zeit miteinander! Killt diese Doppelverbundenheit ihre Liebe?

Instagram / yvonnepferrer Yvonne Pferrer und Jeremy Grube in Salzburg

Anzeige

Schaut man sich die Social-Media-Kanäle der TV-Stars an, dürfte der ein oder andere neidisch werden. Der Grund: Die Schauspieler verschlägt es an die schönsten Orte der Welt – und das meistens als Duo. Aktuell turteln und arbeiten Jeremy und Yvonne in Südkorea. Wer allerdings denkt, dass dieser Lifestyle für die beiden inzwischen zur Gewohnheit geworden ist, der irrt. "Wahre Liebe! Einen Partner zu haben, mit dem man alles teilen kann, ist einfach das Schönste für mich, was es gibt. Einfach mega, dass ich mit Yve beruflich so viel unterwegs sein darf", schreibt der gebürtige Ratzeburger dankend auf Instagram.

Florian Ebener/Getty Images Jeremy Grube und Yvonne Pferrer bei der Dolphin's-Night in Düsseldorf

Anzeige

Ihre Reiseleidenschaft teilen Yve und Jerry allerdings nicht nur in Bildern auf der Fotoplattform. Beide haben einen YouTube-Kanal, auf dem sie die Trips für ihre Follower in Vlogs festhalten. Neben ihrem Blogger-Dasein treibt der Tattoo-Fan zudem seine Musikkarriere voran.

Instagram / jeremygrube Yvonne Pferrer und Jeremy Grube, ehemalige "Köln 50667"-Darsteller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de