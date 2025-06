So wuppt Patrick Fabian seinen "Köln 50667"-Job und Familie

Patrick Fabian (37), bekannt aus Berlin - Tag & Nacht, hat kürzlich eine neue Rolle übernommen und ist seit dem 11. Juni bei Köln 50667 auf RTL+ zu sehen. Für die Dreharbeiten pendelt der Sänger und Schauspieler regelmäßig zwischen Berlin und Köln. In seiner Heimatstadt kümmert er sich unter anderem liebevoll um seine Tochter, die aus einer früheren Beziehung stammt. Trotz der Herausforderungen des Berufslebens und der Entfernung scheint er dabei alles gut zu organisieren: "Das Co-Parenting mit der Mutter meiner Tochter funktioniert super", verriet Patrick im Gespräch mit Promiflash.

Die beiden Elternteile haben feste Betreuungszeiten für ihre Tochter vereinbart, helfen sich jedoch auch gegenseitig aus, wenn wichtige Termine anstehen. Um sein Zuhause kümmert sich seine Mutter, während er in Köln ist. "Um mein Haus mit zwei Katzen und Pflanzen kümmert sich meine Mutter in meiner Abwesenheit. Sie hat jetzt ein eigenes Zimmer in meinem Haus, das ja ursprünglich für meine Tochter, ihre Mutter und mich gedacht war", erklärt Patrick. Und was das regelmäßige, stundenlange Pendeln zwischen den zwei Großstädten angeht, scheint der Serienliebling auch seinen Frieden gefunden zu haben. Es sei zwar "etwas stressig", aber während der Reisezeit im Zug lasse es sich gut arbeiten.

Den etwas turbulenten Lebensstil kennt Patrick nicht nur aus seinem echten Leben, sondern auch aus dem Leben seiner Soap-Rolle als André. Doch während seine Figur nun bei "Köln 50667" darum kämpft, sein Leben zu ordnen, hat Patrick seine Prioritäten mittlerweile klar gesetzt. Früher, bekannte er, habe er nicht immer die besten Entscheidungen getroffen zu haben, doch heute liegt sein Fokus auf seinen Werten und seiner Familie. Mit seiner Rückkehr ins Schauspielgeschäft und der Unterstützung durch seine familiäre Organisation scheint der 37-Jährige seinen Alltag hervorragend zu meistern.

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian mit seiner Tochter Lilly

filmpool/RTL Patrick Fabian und Chanelle Wyrsch, "Köln 50667"-Neuzugänge

