Sechs Monate Camper: So kamen Yvonne Pferrer und Jeremy klar

Yvonne Pferrer (30) und Jeremy Grube (31) haben ihre Reise durch Südamerika auf eine ganz besondere Weise festgehalten: Die beiden verbrachten sechs Monate gemeinsam in einem Camper und produzierten dabei den Film "Yabadu – niemals erwachsen". Seit dem 15. Mai ist das Werk in ausgewählten Kinos in Deutschland zu sehen. In einem Gespräch mit Promiflash gaben die Social-Media-Stars nun Einblicke in ihr Abenteuer. Wie hat es das Paar geschafft, auf so engem Raum miteinander klarzukommen? "Kommunikation ist immer der Schlüssel", betonte Jeremy. Für das junge Paar war es aber auch wichtig, sich gegenseitig die Freiheit zu lassen, wie Yvonne erklärte: "Eins werden, aber zwei bleiben. Jeder sollte weiterhin er selbst sein dürfen."

Die Reise bot aber nicht nur Herausforderungen, sondern auch viele unvergessliche Momente, die das Paar oft bewusst ohne Kamera erlebte. "Die meisten Sachen von der Reise sind nicht auf Kamera", erklärte Yvonne, was zeigt, dass sie zwischen ihrem Beruf als Content Creator und ihrem Privatleben einen bewussten Ausgleich geschaffen haben. Die beiden verbrachten oft mehrere Tage mit den Einheimischen, bevor sie einzelne Erlebnisse für ihren Film festhielten, um die Reise in vollen Zügen genießen zu können. Ihr gemeinsames Abenteuer auf engstem Raum sei auch deswegen harmonisch geblieben, weil beide gelernt hätten, einander Freiraum zu geben.

Für das Schauspieler- und Content-Creator-Paar sind Reisen und Abenteuer längst zu einem festen Bestandteil ihres Lebens geworden. Bereits früher hatten sie ihre Fans mit beeindruckenden Reisedokumentationen ihrer Trips begeistert. Der Fokus auf die Herausforderungen des Camper-Lebens zeigt, wie realitätsnah ihre Abenteuer sind. Es ist nicht nur die gemeinsame Zeit, die die beiden verbindet, sondern auch der Wille, aus ihrem Alltag eine Geschichte zu machen, die inspiriert – sei es durch spannende Reiseerlebnisse oder die unermüdliche Arbeit an gemeinsamen Projekten wie ihrem neuesten Film.

