BTN-Star Patrick Fabian spielt jetzt bei "Köln 50667" mit

Patrick Fabian (37) ist wieder zurück in seiner Rolle als André. Dieses Mal allerdings nicht in gewohntem Umfeld bei Berlin - Tag & Nacht: Der ehemalige Stripper spielt nun bei Köln 50667 mit! Seit dem 11. Juni ist er auf RTL+ in der Serie zu sehen – und gegenüber Promiflash gibt er schon mal einen ersten Einblick in das neue Leben seiner Rolle. "André ist endlich mal wieder in festen Händen, aber ob ihn das davon abhalten wird, Augen für andere Frauen zu haben? Wir werden sehen. Es wäre definitiv ein Fehler", teasert Patrick an. Dieser Fehler könnte eine Gemeinsamkeit zwischen ihm und seiner Serienfigur sein, wie er weiter verrät: "Persönlich habe ich solche Fehler auch schon hinter mir und daraus gelernt." Aber mittlerweile habe er dieses Verhalten, das André an den Tag legt, hinter sich gelassen. "Ich weiß, wo ich im Leben stehe, welche Werte mir wichtig sind", gibt der Laiendarsteller zu verstehen.

Auch wenn er und seine Rolle sich charakterlich unterscheiden, freut sich der Love Island VIP-Sieger gespannt darauf, was er als André noch alles erleben darf. Ebenso fiebert er den weiteren Erlebnissen am "Köln 50667"-Set und der Zeit mit seinen neuen Kollegen entgegen. Die ersten gemeinsamen Tage seien bereits bestens gelaufen. "Ich erinnere mich daran, dass ich 'alter Hase' genannt wurde. Es fühlte sich ehrlich gesagt auch fast so an, als wäre ich nie weg gewesen. [...] Alle sind sehr freundlich, hilfsbereit und die Stimmung am Set ist super und der Dreh macht wirklich Spaß!", schwärmt Patrick im Promiflash-Interview.

Patrick ist nicht der einzige Neuzugang bei "Köln 50667". Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Schweizer Reality-TV-Bekanntheit Chanelle Wyrsch (29) ebenfalls Teil des Ensembles geworden ist. Sie verkörpert seit dem 4. Juni die Rolle der Bella. "Ich mag die Rolle Bella sehr. Was den Style und das Auftreten betrifft, kann ich mich sehr gut mit der Rolle identifizieren. Ich kann zum Glück ganz viel von mir selbst in die Rolle mit einfließen lassen. Einige Entscheidungen würde ich im echten Leben anders treffen, aber am Ende ist es trotz allem eine Rolle, die mir viel Spaß bereitet und auch ein Hauch Chanelle drin hat", freut sich die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Verführerin.

Anzeige Anzeige

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian, Influencer

Anzeige Anzeige

filmpool/RTL Patrick Fabian und Chanelle Wyrsch, "Köln 50667"-Neuzugänge

Anzeige Anzeige

Anzeige