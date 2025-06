Fokussiert sich Patrick Fabian nun auf die Schauspielerei?

Die Geschichte für Patrick Fabians (37) Berlin - Tag & Nacht-Rolle André geht endlich weiter – mittlerweile jedoch bei Köln 50667 auf RTL+. Nach seinem Aus bei der Berliner Daily war der Darsteller zwischenzeitlich als Realitystar in Formaten wie "Herz an Bord – Frisch verliebt auf hoher See" und Love Island VIP zu sehen – Letzteres verließ er sogar gemeinsam mit seiner Show-Flamme Chiara Fröhlich (27) als Siegerpaar. Von 2016 bis 2020 war Patrick Teil der Strippergruppe The Sixx Paxx. Doch hat er sich mit seinem André-Comeback nun endgültig für die Schauspielerei entschieden? Nein, denn Patrick möchte nach wie vor offen bleiben. "Da möchte ich mich gar nicht festlegen", betont er im Promiflash-Interview.

Denn wie er weiter verrät, hat er an allem Gefallen gefunden: "Schauspielerei ist toll, man darf Geschichten darstellen, die man privat vermutlich nie erleben würde. Im Reality-TV müsste ich noch mehr Erfahrungen sammeln, um mir hier ein Urteil zu bilden. Bei Love Island VIP war ich einfach ich selbst und habe das Projekt und die Zeit genossen. [...] Bin also grundsätzlich noch offen für Dating oder Gaming Formate." Und sogar eine Teilnahme am Dschungelcamp kann sich Patrick vorstellen: "Falls im Dschungel mal ein gestählter Körper gebraucht wird, hier bin ich." Doch damit noch nicht genug, der Serienliebling überrascht noch mit einer weiteren Verkündung: "Ich stand damals mit den Sixx Paxx auf der Bühne – Überraschung: Bei der nächsten Tour bin ich auch wieder dabei und freue mich schon drauf, die Hüften wieder kreisen zu lassen", weiht er seine Fans ein.

Neben der Schauspielerei und dem sexy Tanzen auf der Bühne kann sich Patrick zudem vorstellen, sein Hobby als Musiker weiter anzugehen. Im Jahr 2015 nahm er sogar an der 12. Staffel von DSDS teil und schaffte es in den Recall. 2022 veröffentlichte er einen Song mit seiner BTN-Kollegin Jazzy Gudd (35) alias Eule. Doch der richtige Fokus für die Konzentration auf die Musik habe ihm bisher stets gefehlt. Nichtsdestotrotz ist er aktuell "superzufrieden". Denn neben der Schauspielerei ist er noch als Ernährungsberater und Fitnessinfluencer aktiv. "Jetzt habe ich sogar meine eigene Marke für Nahrungsergänzungsmittel 365upgrade.de und schreibe ein Buch mit Tipps, wie man einfach und dauerhaft schlank und fit leben kann – ohne Verzicht, dafür mit umso mehr Lebensfreude", verrät Patrick Promiflash stolz.

