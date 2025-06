Yvonne Pferrer und Jeremy veröffentlichen eigenen Kinofilm

Yvonne Pferrer (30) und Jeremy Grube (31) haben gemeinsam ihren ersten Kinofilm "YABADU – niemals erwachsen" produziert und sind aktuell auf Premieren-Tour durch Deutschland. Über Monate hinweg reiste das Paar, das auch als Travel-Blogger auf Instagram Millionen Follower begeistert, durch Südamerika und hielt seine Abenteuer auf Kamera fest. Seit dem 15. Mai läuft das Werk an ausgewählten Kinostandorten in Deutschland. Gegenüber Promiflash erlauben sie nun ein paar Blicke hinter die Kulissen. Mit ihrem Film möchten sie nicht nur ihre Leidenschaft für das Reisen zelebrieren, sondern auch die Frage beantworten, was Menschen Hoffnung gibt – eine Frage, die sie selbst sehr beschäftigte.

Die Reise führte sie durch Länder wie Uruguay, Brasilien und Peru, wobei sie nicht nur beeindruckende Landschaften einfingen, sondern auch emotionale Begegnungen dokumentierten. Yvonne erklärt im Gespräch mit Promiflash: "Wir sind wirklich losgezogen mit der Frage: Was gibt Menschen Hoffnung? Mir gibt die Reise und der Film Hoffnung, weil wir gesehen haben, dass es anders geht und Menschen auch glücklich sein können, ohne unserer Wahrnehmung von Wahrheit zu folgen." Jeremy hob eine spezielle Szene hervor, die ihn persönlich tief bewegte: der Schreistein von Matteo, einer der Begegnungen auf ihrer Reise. Matteo klettert hinauf, wenn er schlechte Laune hat, und schreit seine Sorgen in Richtung Meer, um besser mit anderen umgehen zu können. "Das ist ein besonderes Bild, von dem wir uns alle etwas abschneiden können", so der Content Creator.

Yvonne und Jeremy lernten sich nicht nur am Set von Köln 50667 kennen und lieben, sondern teilen seit elf Jahren ihr gemeinsames Leben. Mit einem selbst ausgebauten Camper erkunden sie seit Jahren die Welt und teilen als Social-Media-Stars regelmäßig Einblicke in ihren Alltag. Ihre Fans schätzen die authentischen und oft ungeschönten Berichte der beiden. Privat und beruflich verschmelzen ihre Wege immer wieder, was sie zu einem besonders nahbaren Paar macht. Der Film "YABADU – niemals erwachsen" ist ein weiteres Kapitel ihrer gemeinsamen Reise und zeigt, wie Abenteuerlust, Kreativität und der Wunsch nach Inspiration ein Leben bereichern können.

Instagram / yvonnepferrer Jeremy Grube und Yvonne Pferrer, Travel-Blogger

Instagram / yvonnepferrer Jeremy Grube und Yvonne Pferrer, Content Creator

