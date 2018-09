Warum ihr junges Leben so früh ein Ende fand, ist bislang noch ungeklärt: Die Instagram-Berühmtheit Sinead McNamara wurde mit nur 20 Jahren leblos auf einer Jacht gefunden. Die Blondine aus Australien, die ihre über 14.000 Follower mit Reisefotos und sexy Pics begeisterte, hatte zuvor auf dem Schiff gearbeitet. Was genau ihr zugestoßen ist, wird derzeit noch untersucht – indes trauert ihre Familie, die sie nur wenige Tage später besuchen wollte, um Sinead.

Wie Bild berichtet, wurde die 20-Jährige am Donnerstag leblos auf dem Hinterdeck des Schiffs "Mayan Queen IV" gefunden, das zu dem Zeitpunkt vor der griechischen Insel Kefalonia geankert hatte. Lokalen Medien zufolge hätten Crew-Mitglieder versucht, sie wiederzubeleben, danach sei sie in einem Rettungshubschrauber auf dem Weg in eine Privatklinik verstorben. Zunächst war sie in ein Krankenhaus nach Argostoli gebracht worden, sollte dann aber in eine Privatklinik geflogen werden.

Die junge Frau aus Sydney war als Angestellte auf der Jacht, die dem mexikanischen Bergbau-Milliardär Alberto Baillères (87) gehört. Er selbst war während des traurigen Vorfalls nicht anwesend, da er sein Boot zwei Tage zuvor für eine Dienstreise verlassen hatte. Die Todesursache und Umstände des Falls sind bislang komplett unklar, die Staatsanwaltschaft habe bereits eine Obduktion angeordnet und dem Kapitän untersagt, den Hafen zu verlassen. Nur wenige Tage vor dem Tod der Insta-Beauty hatte Sinead noch in einem Posting ihrer Schwester Lauren zum Geburtstag gratuliert und sich darauf gefreut, mit ihr feiern zu können. Medienberichten zufolge waren Lauren und ihre Mutter sogar schon auf dem Weg nach Griechenland, als sie die traurige Nachricht erfahren hatten.

Instagram / sineadmcnamara Sinead McNamara, Instagram-Model

Instagram / sineadmcnamara Sinead McNamara auf Rhodos

Instagram / sineadmcnamara Sinead McNamara und ihre Schwester Lauren



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de