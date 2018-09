Jérôme Boateng (30) hat allen Grund zum Feiern: Er ist nicht nur ein erfolgreicher Fußballer und darüber hinaus eine absolute Fashionikone – der Berliner ist auch stolzer Papa von zuckersüßen Zwillingsmädchen. Einblicke in sein Privatleben gewährt Jérôme zwar nur selten, zu seinem heutigen Ehrentag machte er jedoch eine Ausnahme: Anlässlich seines 30. Geburtstags postete er nun ein niedliches Foto mit seinen Töchtern!

Soley und Lamia feiern ihren Vater wie einen König! Auf Instagram teilte der Sportler eine Aufnahme, die ihn Arm in Arm mit seinem hübschen Nachwuchs zeigt. Fröhlich strahlen die Geschwister in die Kamera, während Jérôme stolz mit einer Krone in der Mitte thront. Den extravaganten Kopfschmuck trägt er aber natürlich nicht ohne Grund: Der FC Bayern München-Kicker feiert seinen 30. Geburtstag! Zu dem Familienfoto schrieb er: "Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen, als mit meinen Engeln in den Geburtstag zu starten!"

Und das sieht man ihm auch an! Obwohl er Details über sein Privatleben lieber für sich behält, ist klar: Jérôme ist ein echter Familienmensch! Schon seit über zehn Jahren ist er mit seiner Verlobten Sherin Senler glücklich liiert. Vor sieben Jahren wurde ihr Liebesglück dann von ihren beiden Mädels gekrönt.

Ralf Succo / WENN Jérôme Boateng 2016

Anzeige

Instagram / jeromeboateng Jérôme Boateng und seine Töchter

Anzeige

Instagram / Jeromeboateng Jérôme Boateng mit Sherin Senler und den gemeinsamen Zwillingen Soley und Lamia

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de