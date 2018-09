Ob sie es schaffen, die Vorjahres-Crew noch zu toppen? Für waschechte Datingshow-Liebhaber gibt es ab dem 10. September ein absolutes Hightlight: die zweite Staffel von Love Island. Für zwei Wochen zieht ein Haufen flirtlustiger Singles in eine Finca auf Mallorca – und dort entgeht den Kameras natürlich nichts! Nun enthüllte RTLII auch endlich, welche fünf Frauen und sechs Männer sich kommenden Montag ins Abenteuer wagen.

Er sollte sich dabei allerdings vor allem mit den Drinks zurückhalten: Marcellino. Was Hochprozentiges angeht, ist der 25-jährige Clubmanager aus Mönchengladbach nämlich nicht allzu hart im Nehmen, wie seine bisher schlimmste Date-Erinnerung beweist: "Ich bin nach einem Glas Alkohol – das reicht bei mir schon – sitzend auf dem Bett eingeschlafen." Marcellino punktet also nicht mit Trinkfestigkeit, dafür allerdings mit südländischem Charme!

Ob er mit Julia mehr Glück hat? Die 22-jährige Studentin aus Cölbe braucht vor allem einen Mann, der ihr ordentlich Feuer unterm Hintern machen kann: "Zugegeben, ich bin nicht ganz einfach. Aber es braucht auch jemanden, der den nötigen Pepp mitbringt!" Rein optisch passt ein großer, durchtrainierter und gepflegter Typ in ihr Beuteschema.

Diesen Ruf genießt jedenfalls Bademeister Till aus Kiel: "Kiel ist eine relativ kleine Stadt, den guten Ruf habe ich da nicht bei den Mädels. Jeder kennt irgendwie jeden und da spricht es sich schnell rum, wenn man mal eine Frau verarscht hat." Mit einer Frau konnte der 29-jährige Tattoo-Liebhaber aber keine Spielchen spielen: Bei Die Bachelorette 2015 schaffte er es nicht ins Herz von Rosenverteilerin Alisa Persch.

Ob er damit bei Model Sabrina landen könnte? An der könnten die Herren der Schöpfung sich kommende Staffel nämlich die Zähne ausbeißen: Mich zu erobern ist fast unmöglich. Ich bin niemand, der mit einem Menschen zusammen ist, nur um nicht alleine zu sein." Hoffentlich findet das 25-jährige Model aus Neukirchen-Vlyn bei "Love Island" jemanden, der ihren Ansprüchen genügt.

Damit wäre Tobias doch eigentlich perfekt, oder? Der 25-jährige Maler und Lackierer aus Velbert macht optisch jedenfalls einiges her – und könnte glatt als der absolute Traum aller Schwiegermütter durchgehen! Mit einer Sache verschreckt man den handwerklich begabten Hottie aber definitiv: "Wenn Frauen beim ersten Treffen mit einem Typen direkt in die Kiste wollen, dann ist das ein richtiges No-Go."

Darüber muss Yanik aus Garbsen sich garantiert keine Sorgen machen. Der 31-Jährige ist nicht nur begeisterter Bartträger, sondern auch der bisher Älteste im Bunde. Von der seelischen Reife des Qualitätsmanagers scheinen die Frauen sich wohl genauso angezogen zu fühlen, wie die Motten vom Licht: "Ich habe das Glück oder auch das Problem, dass Frauen sich sehr schnell in mich verlieben. Vielleicht liegt das daran, dass Frauen merken, dass ich kein Arschloch bin."

Sebastian wünscht sich in erster Linie eines – seine Traumfrau sollte nicht dumm sein! Schließlich sei der 24-jährige Student der Energiewirtschaft aus Arth selbst nicht nur ein hohler Disko-Pumper, sondern habe ordentlich was im Köpfchen. Dieses Gesamtpaket sei der einen oder anderen Frau aber schon zum Verhängnis geworden: "Mir wurde noch nie das Herz gebrochen. Ich bin schon eher der Herzensbrecher."

Nataschas Gesicht dürfte dem einen oder anderen Zuschauer mit Sicherheit auch bekannt vorkommen. Die 28-jährige aus Freigericht war 2011 bei Germany's next Topmodel und belegte dort immerhin den 13. Platz. Heute arbeitet Natascha als Friseurmeisterin – und genau wegen des leidigen Themas Behaarung könnten Männer bei ihr abblitzen: "Wenn ein Mann keinen Bart hat, ist das ein Abturner. So ein aalglattes Babyface ist nicht so meins. Und Rückenbehaarung finde ich ganz eklig."

An so einen Typen ist Tracy aus Konstanz auch schon mal geraten: Ihr Ex-Freund ist ihr leider fremdgegangen – und daran hatte die 22-jährige Jurastudentin eine Weile lang ordentlich zu knabbern. Jetzt ist sie wieder bereit für eine Beziehung, doch bitte ohne die Hilfe von Dating-Apps: "Ich würde mich niemals bei Tinder anmelden. Ich will niemanden auf dem digitalen Weg kennenlernen. Da bin ich ein wenig altmodisch." Zum Glück scheint "Love Island" konventionell genug zu sein!

Er hingegen hat sicher mehr als genug Erfahrung mit Dating-Apps: Victor aus Barcelona. Im Leben des lockigen Surferboys jage ein heißer Flirt den nächsten: "Ich habe auch schonmal während eines Dates eine andere Frau gesehen, die ich aufregender fand und mich dann schnell verabschiedet." In der "Love Island"-Villa dürfte der Womanizer nicht nur spanischen, sondern auch ein klein wenig Promi-Flair versprühen – schließlich ist der 20-jährige nicht nur Chiropraxis-Student, sondern auch Influencer, Model und Sänger.

Ob Lisa aus Falkensee ihm auch auf Anhieb verfällt? Die 21-jährige Kosmetikerin und Masseurin hat nämlich mit einer Sache ziemlich zu kämpfen – sie ist öfter mal schockverliebt! "Man kann mich leicht blenden. Meine Freunde sagen immer, ich bin da total naiv. Das will ich bei 'Love Island' ändern." Hoffentlich gerät der Blondschopf am Montag nicht in die Fänge eines waschechten Players.

"Love Island" ab Montag, 10. September 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II, danach dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

