Bastian Yotta (41) will gleich Nägel mit Köpfen machen! Erst Anfang der Woche zeigte der Selfmade-Millionär seinen Followern zum ersten Mal die neue Frau an seiner Seite: Maria. Vor zwei Monaten lernte er die attraktive Russin via Instagram kennen – und scheint sich in dieser kurzen Zeit wirklich Hals über Kopf verliebt zu haben. Basti und seine Liebste arbeiten sogar schon fleißig an Nachwuchs!

Wie der Unternehmer gegenüber Bild durchblicken ließ, sei Verhütung für das Paar zur Zeit jedenfalls absolut kein Thema: "Sie nimmt die Pille nicht und ich benutze keine Kondome." Dann könnte ab jetzt ja alles ganz schnell gehen! Eine Premiere wäre das für Bastian allerdings nicht – er hat bereits zwei Kinder aus früheren Beziehungen. Ob die seine Mascha bald kennenlernen dürfen?

Denn offensichtlich ist es ihm mit der dunkelhaarigen Schönheit sehr ernst – sogar das Thema Hochzeit werde bereits heiß diskutiert: "Wir wollen eine kleine Insel mieten und dort gleich fünf Tage am Stück unsere Hochzeit feiern!" Klingt ganz so, als seien seine Tage als flirtlustiger Frauenmagnet endgültig gezählt!

Instagram / yotta_life Bastian Yotta mit seiner neuen Freundin, September 2018

Anzeige

Instagram / yotta_life Bastian Yotta und seine neue Freundin, September 2018

Anzeige

Instagram / Yotta_life Bastian Yotta, Motivationscoach

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de