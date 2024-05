Glücklicher denn je: Adele liebt ihr Leben und ihren Rich

Adele könnte aktuell nicht glücklicher sein. Die Sängerin ist gerade frische 36 Jahre alt geworden, führt eine superglückliche Beziehung mit ihrem Liebsten Rich Paul (42), ihre Karriere läuft auch sehr gut und zudem ist sie stolze Mutter eines elfjährigen Sohnes. "Adele ist glücklich und genießt ihr Leben als Mutter und die Zeit, die sie mit Rich verbringt", verrät ein Insider gegenüber People. Die Turteltauben sollen einiges zu lachen haben und eine sehr harmonische Beziehung miteinander führen. "Sie helfen einander und sind gute Partner", führt die Quelle weiter aus.

Vor allem die Liebe zu einer bestimmten Ballsportart scheint das Liebespaar zu teilen – denn Adele und ihr Paul wurden bereits mehrfach gemeinsam beim Zuschauen verschiedener Basketballspiele gesichtet. So auch vor wenigen Tagen! Sie besuchten zusammen ein Match der Los Angeles Lakers gegen die Denver Nuggets. Die beiden saßen in der ersten Reihe mit freiem Blick aufs Spielfeld und sollen das Duell sichtlich genossen haben. Augenzeugen berichteten, dass die beiden sich während des Spiels immer wieder angeregt ausgetauscht haben sollen.

Vergangenes Jahr kursierten sogar Gerüchte darüber, dass das Liebespaar bereits geheiratet haben soll. Auch Daily Mail befeuerte diese Spekulationen. Demnach will ein Zuschauer bei einem Event mitbekommen haben, wie Adele die Hochzeitsgerüchte bestätigt hat. "Ich war heute Abend in der Comedyshow von Alan Carr (47) in Los Angeles und Adele saß im Publikum. Alan fragte das Publikum, ob jemand in letzter Zeit geheiratet habe und Adele rief: 'Ich habe'", verriet der Augenzeuge.

MEGA Adele und Rich Paul, 2024

Getty Images Adele Adkins und Rich Paul

