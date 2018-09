Nun hat Bastian Yotta (41) das große Geheimnis gelüftet! In den vergangenen Tagen verkündete der selbst ernannte Life-Coach via Social Media, dass er sich wieder in einer Beziehung befindet und postete dazu Fotos, auf denen er vor Liebesglück strahlt. Doch bislang war auf den Schnappschüssen nie das Gesicht seiner neuen Flamme zu sehen. Das hat sich nun geändert: Bastian stellte jetzt zum ersten Mal Pärchen-Pics ins Netz, auf denen seine Liebste auch zu erkennen ist!

Die Bilder, die der Selfmade-Millionär in seiner Instagram-Story veröffentlichte, zeigen vor allem eines: die beiden Turteltauben haben viel gemeinsam! Die meisten Fotos entstanden im Gym – wie Bastian scheint also auch seine neue Freundin eine begeisterte Sportskanone zu sein. Das verrät auch ihr durchtrainierter Body! Wer seine neue Liebste ist, machte der Life-Coach allerdings noch nicht bekannt.

Doch noch ein weiteres Detail fällt beim Betrachten der Schnappschüsse auf: Bastians neue Flamme hat eine gewisse Ähnlichkeit mit seinen früheren Verflossenen. So waren Maria Yotta, Natalia Osada und Elisa Albrich ebenfalls langhaarig und perfekt geformt. Findet ihr, dass Bastians Neue aussieht wie die Ex-Partnerinnen des Wahl-Kaliforniers? Stimmt ab!

Instagram / yotta_life Bastian Yotta und seine neue Freundin im Fitnessstudio, September 2018

Instagram / yotta_life Bastia Yotta mit seiner Freundin im Gym, September 2019

Promiflash Bastian Yotta und seine neue Freundin Elisa

