Tennisstars Paula Badosa & Stefanos Tsitsipas sind getrennt!

Bei Paula Badosa (26) und Stefanos Tsitsipas (25) ist nun alles aus und vorbei! Die Profisportler waren eines der Traumpaare der Tennisszene, doch jetzt verkündet die Spanierin in ihrer Instagram-Story die Trennung: "Nach reiflicher Überlegung und vielen schönen gemeinsamen Momenten haben Stefanos und ich beschlossen, uns einvernehmlich zu trennen." Weiter fügt Paula ihrem Statement hinzu: "Wir haben eine Reise voller Liebe und Lernen geteilt und als Freunde mit großem gegenseitigem Respekt entscheiden wir uns nun, unsere eigenen Wege weiterzugehen."

Böses Blut fließt offenbar nicht zwischen den Tennisstars, wie Paula in der Stellungnahme betont: "Während wir in dieses neue Kapitel unseres Lebens eintreten, wünschen wir uns gegenseitig nur das Beste." Doch trotzdem scheint die Trennung nicht spurlos an der Tennisspielerin vorbeigegangen zu sein: Sie brauche erst einmal Zeit für sich und bittet darum, "während dieser Zeit unsere Privatsphäre zu akzeptieren." Ihr Ex-Freund Stefanos hat sich bisher noch nicht öffentlich zu der Trennung geäußert.

Die Liebe zwischen den Tennisprofis hielt nicht lange an. Erst vor rund einem Jahr, im Juli 2023, machten Paula und Stefanos die Beziehung öffentlich. In einem Interview bei den Wimbledon Championships überraschte der Grieche mit den süßen Neuigkeiten. Als BBC-Moderatorin Karthi Gnanasegaram Paula in dem Gespräch als seine Freundin bezeichnete, bestätigte er die Romanze, indem er nur nickte und dabei lächelte.

Getty Images Paula Badosa und Stefanos Tsitsipas

