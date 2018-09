Sie wollen es langsam angehen lassen: Nadine Klein (32) und Alexander Hindersmann sind in der diesjährigen Bachelorette-Staffel als das Traumpaar hervorgegangen. Im Laufe der beliebten Kuppelshow schaffte es der gelernte Personal Trainer, das Herz seiner Rosendame zu erobern. Entgegen der Vermutung vieler Fans ging es während der Dreharbeiten bei den beiden aber körperlich nicht richtig zur Sache: Bei ihren Bachelorette-Dates hatten Nadine und Alex keinen Sex!

In einem Facebook-Livestream von RTL verriet Nadine: Anstatt sich im Bett an Liebesspielchen zu versuchen, führte das verliebte Paar auch nach dem Ende der Sendung lieber Gespräche, dann glücklicherweise ohne Kameras. Schon während der Rosenshow sollen die beiden viel häufiger miteinander geredet haben, als letztendlich ausgestrahlt wurde – zum Sex kam es entgegen der mehrheitlichen Zuschauermeinung allerdings nicht: "Wir waren im Pool, wir haben auch noch ein bisschen was getrunken. Es wird ja immer spekuliert, dass ich gleich in die Vollen gehe, aber... Nein!"

Und auch jetzt scheint sich Nadine noch eine Menge Zeit lassen zu wollen. Momentan möchte die Ex-Bachelorette nämlich noch gar nicht von einer Beziehung sprechen, wie sie ihren Fans gestand: "Damit tue ich mich tatsächlich schwer, das beim Namen zu nennen, aber wir wollen uns als Paar die Chance geben."

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann, Gewinner von "Die Bachelorette" 2018

MG RTL D Alexander Hindersmann und Nadine Klein im Finale von "Die Bachelorette"

Instagram / nadine.kln Nadine Klein, Bachelorette 2018

