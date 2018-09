Was waren das für spannende Wochen mit Nadine Klein (32) und ihren Jungs. Insgesamt 20 Singlemänner hatten bei Die Bachelorette um das Herz der sympathischen Junggesellin gekämpft – doch nur zwei Kandidaten schafften es schlussendlich ins romantische Finale: Daniel Lott und Alexander Hindersmann konnten Nadine von sich überzeugen. Doch in wen hat sich die Rosenkavalierin am Ende verliebt? Diese Frage ist nun geklärt, denn die letzte Rose ist vergeben... Alex hat das Herz von Nadine Klein im Sturm erobert!

Es hatte sich in den vergangenen Folgen schon angebahnt, denn zwischen der brünetten Beauty und dem Fitnesstrainer sprühten gleich die Funken. "Ich persönlich habe das Gefühl gehabt, dass sie ihren Favoriten eigentlich schon gefunden hat", erklärte zum Beispiel Bachelorette-Boy Rafi Rachek, nachdem er freiwillig das Handtuch geworfen hatte. Diese Meinung teilten auch die Fans der Kuppelshow, denn schon seit Wochen wird gemunkelt, dass Alex der glückliche Auserwählte ist. Und sie alle sollten recht behalten, denn er hat der 32-Jährigen tatsächlich den Kopf verdreht.

Die Entscheidung fiel Nadine jedoch alles andere als leicht, denn kurz vor dem großen Showdown kullerten bei ihr die Tränen. "Die letzte Rose nicht zu bekommen, ist glaube ich das Schrecklichste, was man hier durchmachen kann", erklärte sie. Der Gedanke, dass sie einen der beiden Jungs verletzen wird, mache sie unheimlich fertig: "Der einzige Moment, wo ich wirklich am liebsten meine Sachen packen und gehen würde, ist heute. Heute will ich keine Bachelorette mehr sein."

