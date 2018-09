Im Oktober steigt die große Sause! Beim Leipziger Opernball soll sich wieder alles tummeln, was Rang und Namen hat. Schlagerstar Howard Carpendale (72) wird den Stargast geben und über 2.000 andere Promis sind auf Einladung des Veranstalters vor Ort. Nur Melanie Müller (30) darf dieses Jahr nicht mittanzen und muss dem bunten Treiben fern bleiben. Das Reality-TV-Sternchen wurde nämlich nicht eingeladen.

Im vergangenen Jahr zog es die Sächsin noch auf den roten Teppich des Leipziger Opernhauses. In einem glitzernden Kleid mit einer üppigen Pelzstola zog die einstige Dschungelcamp-Siegerin alle Blicke auf sich. Doch das wird am 13. Oktober anders sein: "Ich habe noch nichts bekommen", erklärte die 30-Jährige gegenüber Bild auf die Frage nach einer Einladung. Eine Sprecherin des Opernballs offenbarte zudem: "Von unserer Seite wird Melanie Müller nicht eingeladen." Einen genauen Grund gab man allerdings nicht an.

Die Blondine wird auch selbst kein Ticket für das Event erwerben können: Die Karten sind nämlich restlos ausverkauft. Damit spart sich die Sängerin aber definitiv das Flugticket von ihrer Wahlheimat Mallorca aus und hat dort umso mehr Zeit, sich um ihren Imbiss auf der Mittelmeerinsel zu kümmern.

Starpress/WENN.com Melanie Müller im Bierkönig, 2017

Matthias Nareyek / Getty Images Mike Bluemer und Melanie Müller auf dem Leipziger Opernball

Starpress/WENN.com Melanie Müller bei der Eröffnung ihres Imbisses

