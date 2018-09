Traurige Nachrichten aus der Rap-Welt: Musiker Mac Miller (✝26) ist tot. Wie das amerikanische Online-Portal TMZ berichtet, verstarb der Ex-Freund von Sängerin Ariana Grande (25) an einer Überdosis – und das mit gerade einmal 26 Jahren. Mac wurde Berichten zufolge am Freitagmittag leblos in seiner Wohnung in Los Angeles gefunden. Die Ersthelfer erklärten ihn vor Ort für tot. Drogen sollen der Grund gewesen sein, warum das Herz des Hip-Hoppers aufhörte zu schlagen. Nur einen Abend zuvor hatte er noch einen bewegenden Clip in seiner Instagram-Story gepostet.

Daniel/ZUMA Press/Splash News Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de