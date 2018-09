Die internationale Musikwelt trauert um Mac Miller (✝26)! Der Rapper wurde am Freitag in den Mittagsstunden tot in seinem Haus in Los Angeles gefunden. Aktuellen Berichten zufolge soll eine Überdosis für den Herzstillstand des Musikers verantwortlich sein. Seit Jahren kämpfte der Hip-Hopper gegen seine Drogenabhängigkeit. Die Fans des Chartstürmers sind trotzdem zutiefst schockiert von seinem Schicksal: Immerhin meldete sich ihr Idol noch wenige Stunden vor seinem Tod bei seiner Community!

Donnerstagnacht erlaubte Mac Miller seinen Instagram-Followern einen intimen Blick in seine vier Wände. Bei schummrigem Licht saß der Rapper in seinem Anwesen vor einem Plattenspieler und hörte seinen Song "So it Goes". Die Fans messen diesem letzten Lebenszeichen eine tiefere Bedeutung zu, denn in dem Track gibt es unter anderem die Zeilen "Neun Leben. Niemals. Sterben. Scheiß auf den Himmel. Ich werde auch weiter high". Laut Polizeiangaben soll dieser exzessive Drogenkonsum wenig später zum Tod des 26-Jährigen geführt haben.

In den vergangenen Wochen sorgte Mac Miller leider weniger mit seiner Musik, sondern immer wieder mit seinem exzessiven Lifestyle für negative Schlagzeilen. So musste er sich nicht nur für Trunkenheit am Steuer, sondern auch wegen Fahrerflucht vor Gericht verantworten.

Kevin Winter/Getty Images Mac Miller

Instagram / macmiller Mac Miller, Musiker

Frazer Harrison/GettyImages Musiker Mac Miller



