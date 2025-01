Album von Mac Miller wird nach seinem Tod veröffentlicht

Fünf Jahre nach dem tragischen Tod von Mac Miller (✝26) veröffentlichen die Hinterbliebenen des Rappers ein besonderes Projekt: sein langersehntes Album "Balloonerism" und einen begleitenden Kurzfilm dazu. Am Mittwoch und Donnerstag feierten die Werke ihre Vorab-Premiere in den USA sowie international auf Prime Video. Der Kurzfilm, inszeniert von Samuel Jerome Mason, wurde von Macs Independent-Musiklabel zusammen mit Warner Records und Hornet Studios produziert, berichtet Variety. Samuel kannte Mac persönlich – er hat an einem seiner Musikvideos mitgearbeitet. "Balloonerism" ist ein experimentelles Album, das bereits viele Jahre vor dem Tod des Musikers aufgenommen, jedoch nie veröffentlicht wurde – bis jetzt.

Der Entstehungsprozess von "Balloonerism" reicht Berichten zufolge bis in die Zeit um 2014 zurück, als Mac Miller an seinem Mixtape "Faces" arbeitete. Eine Veröffentlichung blieb jedoch zunächst aus, da andere Projekte wie das Album "GO:OD AM" Vorrang hatten. In einem Beitrag auf Instagram bezeichnete sein Nachlass-Team das Album als ein Herzensprojekt des Künstlers, der sogar Kunstwerke dafür in Auftrag gegeben und oft darüber gesprochen hatte. Der Hype um besagtes Album war im vergangenen November erneut entfacht worden, als ein Song des Albums auf Tyler, the Creators' Camp Flog Gnaw Festival angeteasert wurde, was die Vorfreude auf die bevorstehende Veröffentlichung noch einmal steigerte.

Mac Miller, der eigentlich Malcolm James McCormick hieß und tragischerweise an einer Drogenüberdosis verstarb, galt zu Lebzeiten als eine der innovativsten Figuren im Hip-Hop. Freunde und Kollegen wie Ariana Grande (31) oder SZA (34) haben den Künstler posthum in Interviews und Social-Media-Posts immer wieder gewürdigt, und auch seine Fans zelebrieren seine Musik bis heute. 2022 wurden drei Männer in Verbindung mit seinem Tod zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Einer von ihnen – Macs Drogendealer – wurde 2024 allerdings wieder entlassen.

Getty Images Mac Miller, 2016

Getty Images Mac Miller, Rapper

