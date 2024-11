Mac Millers (†) Drogendealer wurde aus der Haft entlassen

Der US-Rapper Mac Miller (✝26) starb am 7. September 2018 an den Folgen einer Drogenüberdosis. 2022 wurden drei Männer, die im Zusammenhang mit seinem tragischen Tod standen, verurteilt und sitzen seitdem in Haft. Nun gibt es aber eine Wende! Wie TMZ berichtet, wurde einer der Verurteilten aus dem Gefängnis freigesetzt. Ein Vertreter des Bureau of Prisons berichtet, dass Cameron James Pettit, Macs damaliger Drogendealer, bereits am 11. Oktober aus dem Federal Correctional Institution Mendota, Kalifornien, entlassen wurde. Warum er nicht länger in Haft sitzt, ist bisher jedoch unklar – das FBI hält den aktuellen Stand seines Falls geheim.

Zusammen mit zwei anderen Männern wurde Cameron im Jahr 2019 wegen Verschwörung zum Vertrieb von kontrollierten Substanzen mit Todesfolge angeklagt. Stephen Walter und Ryan Reavis bekannten sich damals schuldig, die mit Fentanyl gestreckten Oxycodon-Tabletten an Macs persönlichen Dealer, Cameron, verkauft zu haben. Diese gab der dann an den Musiker weiter, der kurz darauf starb. Stephen wurde im Jahr 2022 zu 17 Jahren Haft verurteilt, Ryan Reavis zu elf Jahren. Cameron bekannte sich hingegen nie schuldig, bestraft wurde er dennoch – sein Urteil lautete zehn Jahre.

Im September 2018 ging die traurige Nachricht von Macs Tod um die Welt. Der gerade einmal 26-jährige Rapper wurde damals tot in seinem Studio in Los Angeles aufgefunden. Er starb an einem Herzstillstand, der eine Folge der versehentlichen Überdosis aus Schmerzmitteln, Alkohol und weiteren Drogen war, wie eine Obduktion ergab. "Ich habe dich vom ersten Tag an, an dem ich dich mit 19 Jahren getroffen habe, geliebt und werde es immer tun", trauerte Macs Ex-Freundin, Ariana Grande (31), damals auf Instagram. Die beiden waren von 2016 bis 2018 ein Paar.

Getty Images Mac Miller im Oktober 2017 in Los Angeles

Getty Images Mac Miller und Ariana Grande im Juni 2017 in Manchester