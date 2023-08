Ein Jahrzehnt nach Hit: Ariana Grande erinnert an Mac Miller

Er bleibt für sie unvergessen! Die Sängerin Ariana Grande (30) und der Rapper Mac Miller (✝26) waren von 2016 bis 2018 ein Liebespaar, nachdem sie sich im Jahr 2013 zum ersten Mal musikalisch zusammengetan hatten. Mit dem Song "The Way" hatten die beiden einen großen Hit gelandet, der noch immer auf vielen Partys gespielt wird. Der tragische Tod des Rappers kurz nach der Trennung des Paares traf Ariana hart und ihre Ex-Liebe bleibt für sie bis heute unvergessen: Nun veröffentlicht sie nämlich eine Neuaufnahme des Songs!

Auf YouTube veröffentlicht das Stimmwunder nun Neuaufnahmen von Songs, die 2013 auf ihrem Debütalbum "Yours Truly" erschienen waren. Dazu gehört auch der Song "The Way", zu dem Mac damals die Rap-Sequenzen beigesteuert hatte. Seine Aufnahmen von damals ergänzen Arianas Gesang und am Ende des Clips erscheint vor schwarzem Hintergrund der Name des Verstorbenen in weißer Schrift.

Die Sängerin befindet sich gerade in einer besonders turbulenten Lebensphase, die sie sogar mit einem neuen Tattoo festhalten ließ. Um sich immer an den Dreh des "Wicked"-Films zu erinnern, ließ sie sich ein neues Motiv auf die Hand stechen: "Eine der ganz besonderen, transformativen und erfüllenden Erfahrungen meines kreativen Lebens in London." In die Drehperiode fiel sowohl ihre Trennung von Ehemann Dalton Gomez als auch ihre aufkeimenden Gefühle für einen ihrer Co-Stars.

Getty Images Mac Miller, Rapper

Getty Images Mac Miller und Ariana Grande beim Benefizkonzert "One Love Manchester"

Getty Images Ariana Grande bei den Billboard Music Awards in Las Vegas im Mai 2018

