Angus Cloud schwor, er würde niemals Mac Miller spielen!

Sie sahen ihn in der Rolle! Im September 2018 war der US-amerikanische Rapper Mac Miller (✝26) verstorben. Die Todesursache des "Knock Knock"-Interpreten war eine Überdosis. Seine Fans wünschen sich seit Jahren, dass sein Leben verfilmt werden würde. In der Hauptrolle sahen die meisten den Schauspieler Angus Cloud (✝25). Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass er verstorben ist. Nun erinnern sich viele an ein Interview des Euphoria-Stars zurück, in dem er betonte: Angus hätte niemals Mac spielen wollen.

Und das aus einem guten Grund, wie er gegenüber etalk verriet. "Ich glaube nicht, dass ich jemals bereit wäre, das Leben von jemandem nachzuspielen und das Vermächtnis aufrechtzuerhalten. Dieser Mann ist eine Legende", schwärmte Angus vergangenes Jahr von Mac, als er gefragt wurde, ob er ihn porträtieren würde.

Denn die Fans sehen eine große Ähnlichkeit zwischen den beiden Stars. Angus erklärte aber mehrmals, dass es eine zu große Aufgabe für ihn sei. "Ein Leben zu übernehmen und zu dieser Person zu werden – wie viel Respekt man da entgegenbringen muss, um das tatsächlich zu tun", führte er aus.

