Besorgniserregende Vorfälle im Freundeskreis, Vertrauensbrüche, eine unerfüllte Beziehung inklusive Trennung von Justin Bieber (24) und als wäre das nicht schon genug: eine Nieren-OP. Selena Gomez (26) hatte die letzten Monate viel zu ertragen. Mit Mitte zwanzig hat die Schauspielerin schon so einiges erlebt. Leider sorgten in letzter Zeit vermehrt traurige Schlagzeilen um die Sängerin für Aufsehen – Sel wirkte oft bedrückt. Damit ist jetzt aber endgültig Schluss: Ihr neues Lebensjahr fühle sich wie ein neuer Anfang an!

Am 22. Juli konnte die US-Amerikanerin 26 Kerzen auf ihrer gigantischen Geburtstagstorte auspusten. In diesem Augenblick habe sich alles verändert. Im Interview mit Elle spricht sie über die Wende in ihrem Leben. "Es ist friedlich. [...] Ich fühle mich nicht mehr ziellos oder emotional labil. Oder so, als ob ich meine Gefühle nicht beherrschen könnte, wie es mal war", erklärt sie ganz offen.

Seit einigen Wochen fühle sie sich endlich sicher, wo sie jetzt gerade im Leben ist. Sie habe angefangen, sich selbst besser zu verstehen. "Ich habe mich beim besten Willen noch nicht ganz durchschaut. Aber es fühlt sich gut an", strotzt Sel vor Zufriedenheit und Selbstvertrauen. Kein Wunder: Immerhin stehen ihr ihre Freundinnen stets zur Seite.

Splash News Selena Gomez unterwegs in Newport Beach

Instagram / selenagomez Selena Gomez' Geburtstagsparty

Instagram / selenagomez Selena Gomez und ihre Freundin Courtney

