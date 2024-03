Süß! Selena Gomez richtet rührende Worte an ihre Co-Stars

Seit 2021 sind diese drei Stars nun beste Freunde – vor der Kamera und auch im echten Leben! Die Rede ist von Selena Gomez (31) und ihren Co-Stars Steve Martin (78) und Martin Short (74). Der einstige Disney-Star lernte die beiden Schauspieler am Set von Only Murders in the Building kennen. Dass Selena diese Freundschaft sehr zu schätzen weiß, zeigt sie auch gerne auf Instagram. Ein neues Foto auf ihrem Account zeigt das Trio auf einer Matratze sitzend am Set der Serie. Zu dem schwarz-weißen Foto schreibt die Sängerin: "Ich möchte Steve und Marty (der soziale Medien hasst) dafür danken, dass sie wirklich die freundlichsten, sanftesten, herzlichsten und stärksten Einflüsse in meinem Leben waren. Ihr habt mir ein Niveau an Klasse, Intellekt und Humor gezeigt, das nicht mehr so leicht zu finden ist."

Dass die Freundschaft zwischen Selena, Martin und Steve so tief geht, ist für manche eine Überraschung. Immerhin trennen die "Love On"-Sängerin mehr als vierzig Jahre von den beiden Schauspielikonen. In einem Interview mit The Wrap vergangenes Jahr gab Selena auch zu, dass sie am Anfang ein wenig eingeschüchtert von ihren Co-Stars war. Doch wie sie damals erklärte, waren all ihre Sorgen unbegründet. Laut ihren eigenen Worten nahmen Steve und Martin sie sofort unter ihre Fittiche und stellten immer sicher, dass es ihr am Set gut ging. Seitdem sind die drei ungleiche BFFs, wie Selena in ihrem Post noch mal betont: "Ihr seid wirklich für immer meine besten Freunde."

Seit einem Monat dreht das Trio nun schon die vierte Staffel von "Only Murders in the Building", doch wie geht es danach für Selena weiter? Als Nächstes steht die Fortsetzung der Kult-Serie "Die Zauberer vom Waverly Place" auf dem Plan. Durch diese Serie wurde Selena 2007 in der Rolle der frechen Alex berühmt und es ist auch diese Rolle, in die sie für die Fortsetzung erneut schlüpfen wird. Allerdings steckt das Projekt noch in den Kinderschuhen und es ist noch nicht klar, wie oft Selena in der Serie zu sehen sein wird.

Instagram / selenagomez Selena Gomez mit Martin Short und Steve Martin

Collection Christophel / ActionPress Der Cast von "Die Zauberer vom Waverly Place"

