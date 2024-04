Insider verrät: Selena Gomez und Benny sind total verliebt!

Die Beziehung zwischen Selena Gomez (31) und Benny Blanco (36) kam für viele Fans überraschend. Anfangs wurde immer wieder gemunkelt, wie echt die Beziehung der beiden Musiker wirklich ist. Aber die "Love You Like A Love Song"-Sängerin ließ sich davon nicht beirren und postete über die vergangenen Monate immer wieder glückliche Fotos von sich und ihrem Liebsten auf ihrem Social-Media-Kanal. Ein Insider verrät jetzt gegenüber People: "Die beiden sind so unglaublich verliebt! Es ist eine sehr tiefe Beziehung, obwohl sie in New York ist und er in Kalifornien."

Obwohl ihre Fans anfangs etwas skeptisch der Beziehung gegenüber standen, sind Selenas Supporter jetzt überglücklich für ihr Idol. Wie die anonyme Quelle weiterhin verrät: "Dank Benny fühlt sie sich so besonders und begehrenswert. Die beiden versuchen, sich so oft wie möglich zu sehen. Selena fühlt sich von ihm besser behandelt als von jedem Typen davor. Er lässt sie richtig leuchten!" Dieser Meinung sind auch die Fans des "Zauberer vom Waverly Place"-Stars. Auf ihren Social-Media-Accounts kommentieren haufenweise Fans überglücklich Dinge wie: "Liebe steht dir so gut, Sel!" oder "Ich bin so froh, dass du so glücklich bist!"

Im Moment haben Selena und Benny auch viel zu viel um die Ohren, um sich groß Gedanken über die Kommentare von außen zu machen. Erst vor einigen Tagen erschien die Only Murders in the Building-Darstellerin bei einem Event ihrer eigenen Beauty-Marke "Rare", während Benny mit der Veröffentlichung seines Kochbuchs "Open Wide: A Cookbook for Friends" beschäftigt ist. Die Liebe zum Kochen teilen die beiden Turteltauben, denn Selena hat eine Kochshow. In "Selena + Chef" kocht sie an der Seite von berühmten Sterneköchen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez im April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Selena und Bennys gemeinsamer Leidenschaft fürs Kochen? Total süß! Es ist wichtig, Dinge gemeinsam zu haben. Na ja, ist das wirklich so wichtig? Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de