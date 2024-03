Fans vermuten: Hailey Bieber holt erneut gegen Selena aus!

Sind sie nun Freunde oder Feinde? Bereits in der Vergangenheit deuteten einige Follower Hailey Biebers (27) Aktivitäten als Angriff gegen Selena Gomez (31). Jetzt heizt das Model erneut die Gerüchteküche an. In ihrer Instagram-Story teilt Hailey einen Screenshot des Covers von Beyoncés (42) neu veröffentlichtem Song "Jolene". In dem Lied geht es um eine Frau, die der Sängerin den Mann ausspannen will. Viele Follower sind sich sicher: Es handelt sich dabei erneut um eine unterschwellige Botschaft gegen die Ex ihres Mannes Justin Bieber (30)! Er und Selena führten nämlich zwischen 2010 und 2018 eine On-off-Beziehung – und nur kurz nach ihrer Trennung verlobte sich der Sänger mit Hailey.

Selenas Fans sind davon überzeugt, dass Hailey glaubt, Selena wolle ihren Ex immer noch zurück – und teilen ihre Meinung dazu im Netz. "Hailey Biebers Besessenheit mit Selena Gomez muss untersucht werden" oder "Komm bitte über Selena hinweg" lauten zwei der Kommentare auf X. Ein anderer Nutzer wettert: "Es ist nicht einmal mehr nur noch Selena. Sie denkt, jeder will ihren Mann." Doch einige Fans eilen der Gründerin von Rhode auch zur Hilfe. "Zuerst einmal postet Hailey einen neu veröffentlichten Song und wenn du sofort denkst, dass Selena sich getroffen fühlt, dann ist das deine Sache", wird sie verteidigt. "Zu denken, dass alles, was Hailey tut, sich gegen Selena richtet, ist wirklich unglaublich", schreibt ein weiterer User.

Aber nicht nur Seitenhiebe gegen Selena wurden dem Model bisher vorgeworfen. Hailey soll sie auch noch in jeglichen Situationen kopiert und nachgeahmt haben. Im Juli vergangenen Jahres reichte es der 27-Jährigen dann. Im Podcast "The Circuit" sprach Hailey offen: Sie glaube nicht, dass es um das Ausspielen zweier Frauen und die Auseinandersetzungen zwischen ihnen geht, sondern "um den abscheulichen, ekelhaften Hass, der aus völlig erfundenen, verdrehten und aufrechterhaltenen Erzählungen entstehen kann". Und auch Selena bezog damals Stellung zu der Situation und tadelte ihre Fans: "Hailey Bieber hat mir geschrieben, dass sie Morddrohungen und sehr viel Negativität bekommt. Das ist nicht das, wofür ich stehe."

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber, 2023

tyrellhampton Hailey Bieber und Selena Gomez gemeinsam auf einem Event im Oktober 2022

Meint ihr, Haileys Instagram-Story war gegen Selena gerichtet?



