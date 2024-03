Selena Gomez genießt Qualitytime mit ihrer Schwester Gracie

Immer wieder beweist Selena Gomez (31) ihren Fans im Netz, was für ein perfektes Duo sie und ihre kleine Schwester Gracie (10) sind – so auch jetzt: Auf ihrem Instagram-Account teilt die Sängerin jetzt einige Aufnahmen, die sie und die Zehnjährige bei einem spaßigen Abend in einem Restaurant zeigen. "Date-Night unter Schwestern", schreibt der einstige Disney-Star zu den niedlichen Schnappschüssen. Die Fans sind von dem Beitrag ganz entzückt. "Das bestes Schwestern-Duo", "Ihr seid die Süßesten" oder "Nichts ist besser als Schwestern-Zeit", kommentieren etwa drei User.

Dass die Schauspielerin ein enges Verhältnis zu ihrer kleinen Schwester pflegt, wird immer wieder deutlich. So genoss Selena erst kürzlich ein Dinner mit ihrer besten Freundin Nicola Beckham-Peltz (29) und ihren Ehemann Brooklyn (25) in Beverly Hills – doch auch die kleine Gracie war mit von der Partie. Daily Mail lagen Bilder vor, die das Schwestern-Duo und das Ehepaar beim Verlassen des Lokals zeigen.

Ob auch Selenas Freund Benny Blanco (36) den Schwestern Gesellschaft leistete? Schon seit mehreren Monaten geht die "People You Know"-Interpretin gemeinsam mit dem Musikproduzenten durchs Leben – und es scheint mächtig ernst zwischen den beiden zu sein. "Selena ist davon überzeugt, dass sie ihren Seelenverwandten gefunden hat und sieht keinen Grund zu warten, um den Deal zu besiegeln", verriet ein Insider gegenüber National Enquirer. Nicht nur eine Hochzeit, auch das Thema Familienplanung soll für Selena und Benny bereits eine große Rolle spielen.

Instagram / selenagomez Selena Gomez mit ihrer Schwester Gracie Gomez

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, 2024

