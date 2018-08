Ihre Freundschaft geht unter die Haut! Selena Gomez (26) hatte die letzten Jahre so einige Höhen und Tiefen zu verkraften. Neben gesundheitlichen Problemen und einer schweren Nieren-OP kam vor Kurzem noch eine Schocknachricht in Sachen Liebe dazu: Ihr Ex Justin Bieber (24) hat sich mit Hailey Baldwin (21) verlobt. Gott sei Dank konnte sie durch alles hinweg auf ihre Mädels zählen – und diese enge Verbindung würdigt sie jetzt mit gleich mehreren Tattoos!

Auf ihrem Instagram-Account freut sich die Musikerin sehr über ihren Körperschmuck. Selena und ihre Girls Raquelle, Courtney und Ashley tragen ab sofort ein und dasselbe Motiv auf ihren Körpern. Als Zeichen ihrer Unzertrennlichkeit wählten die vier Damen passenderweise eine "4". In rührenden Zeilen schwärmt Sel: "Ich liebe euch Ladies. Ihr alle inspiriert mich dazu, besser, stärker und näher zu Gott zu sein und wir haben jetzt schon gemeinsam die unglaublichste Geschichte überhaupt erlebt."

Ihrer engsten Freundin Courtney, die am Stichtag zufällig sogar Geburtstag hat, widmet sie sogar noch ein kleines, aber feines Bildchen – die Zahl eins. "Meine wahrhaftige Nummer eins", verkündet Sel in einem Extra-Post.

Instagram / selenagomez Selena Gomez' Freundschaftstattoo

Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez, Sängerin

Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez und ihre Freundin Courtney

Anzeige

Was haltet ihr von den Freundschaftstattoos? Total süß! Finde ich kitschig... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de