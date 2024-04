Wie ernst ist die Beziehung von Selena Gomez und Benny?

Im Dezember 2023 machte Selena Gomez (31) ihre Beziehung zu dem Musikproduzenten Benny Blanco (36) öffentlich. Seither lässt das frischgebackene Paar keine Gelegenheit aus, seine neue Liebe im Netz zu feiern. Auf Instagram posten die Turteltauben immer wieder süße Schnappschüsse, auf denen sie schwer verliebt scheinen. Einige kritische Beobachter stempeln die neue Beziehung des Hollywood-Pärchens daher jedoch nur als jugendliche Schwärmerei ab. Diese Vermutungen räumt ein Insider nun aus dem Weg. Gegenüber Entertainment Tonight betont er, wie ernst es die Sängerin mit ihrem Liebsten meint. "Selena vertraut Benny mehr als jedem Freund, den sie zuvor hatte", gibt die Quelle preis. Weiter verrät der Informant: "Zwischen ihnen ist es in der letzten Zeit wirklich sehr ernst geworden."

Auch bei Selenas Freunden und ihrer Familie soll die Beziehung zu dem 36-Jährigen gut ankommen. "Alle lieben Benny und seine Angehörigen empfinden dasselbe für Selena", plaudert die interne Quelle aus. Jeder könne sehen, dass sie eine wirklich liebevolle Beziehung führen. Über das Verhältnis der "People You Know"-Interpretin und dem Songwriter schwärmt der Informant: "Sie holen das Beste auseinander heraus und unterstützen einander. Sie gehen sehr respektvoll miteinander um." Beide würden sich sehr auf die gemeinsame Zukunft freuen, betont der Insider.

Das Liebesglück wirkt sich bei Selena anscheinend auch auf ihre Kleiderwahl aus. Zu einer Veranstaltung von Rare Beauty in New York erscheint sie nun in einem Outfit ganz in Rosa. Zu einem Kleid mit leichtem Blumenmuster kombiniert die Musikerin einen passenden Babyrosa Mantel, den sie über den Schultern trägt. Auch das Strahlen des Popstars ist nicht zu übersehen. "Selena sieht so glücklich aus und der pinke Look steht ihr fantastisch", schwärmt ein Nutzer auf X.

Selena Gomez und Benny Blanco

Selena Gomez im April 2024

