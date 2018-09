Wenigstens auf eine kann sie immer zählen! In Sachen Familie hatte es Herzogin Meghan (37) in den vergangenen Monaten wirklich alles andere als leicht. Vor ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (33) war es vor allem ihre Halbschwester Samantha Grant, die öffentlich über sie herzog. Dann tingelte plötzlich ihr Vater Thomas Markle Sr. (74) von einem peinlichen Boulevard-Interview zum nächsten. Den nötigen Rückhalt bekam Meghan in dieser Zeit von ihrer Mama!

Wie eine Quelle nun gegenüber Daily Mail offenbarte, soll Doria Ragland ihre seit Mai offiziell royale Tochter im Juli heimlich besucht haben, um ihr Trost zu spenden – und das topsecret: "Ihr Besuch geschah komplett unterm Radar... Doria hat Meghan während ihres Martyriums mit Thomas in vielem unterstützt." Wie der Insider weiter ausplauderte, soll Doria mehrere Wochen in Harrys und Meghans Ferienhaus in Oxfordshire verbracht haben. Dort hat sie sicher einige Tränen trocknen müssen!

Schließlich sind die Dinge, die Thomas kürzlich so vom Stapel gelassen hat, nicht gerade harmlos – er verglich die Windsors sogar mit der umstrittenen Sekte Scientology. Kein Wunder, dass der einstige Lichttechniker bei Queen und Co. vollkommen unten durch ist. Dafür genießt Doria bei der königlichen Familie ein umso größeres Ansehen: "Doria soll eine sehr enge Beziehung mit Harry haben und weiterhin Meghans Fels in der Brandung sein."

T.Maidana / Brewer / Splash Doria Ragland, Meghan Markles Mutter

WENN.com Thomas Markle im Interview mit "Good Morning Britain"

Owen Humphreys - WPA Pool/Getty Images Prinz Charles und Doria Ragland in der St George's Chapel

