Prinz Harry vs. Meghan: Kinder nicht in neuen Shows gezeigt!

Gerade erst wurde bekannt, dass Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) zwei neue Projekte mit Netflix planen. Jetzt soll das Paar eine wichtige Entscheidung bezüglich der Serien getroffen haben, wie The Sun berichtet. Ihre zwei Kinder Archie (4) und Lilibet (2) werden nicht zu sehen sein! Sie waren diesbezüglich aber wohl verschiedener Meinung. Während Harry die Kinder von Kameras fernhalten wolle, gehe seine Frau entspannter damit um, dass die Welt sie sieht. "Harry und Meghan waren sich nicht immer einig darüber, in welchem Umfang sie ihre Kinder den Medien aussetzen sollten, aber in diesem Fall hat Harry eindeutig gewonnen", offenbart ein Insider.

Bereits vergangenes Jahr berichtete das britische Magazin, dass das Thema Öffentlichkeit ein Streitpunkt zwischen Harry und Meghan sein soll. Der Prinz habe große Sorge um die zwei Kids, da er selbst im Licht der Presse groß geworden war – Meghan dagegen soll ins Rampenlicht zurückwollen und das gemeinsam mit Archie und Lilibet. "Es gibt einen Unterschied darin, wie er aufgewachsen ist. Er fürchtet um seine eigenen Kinder aufgrund dessen, was er durchgemacht hat", erklärte eine Quelle damals.

Einen Blick auf Archie und Lilibet bekommen Royal-Fans selten. Nur auf offiziellen Fotos oder in kurzen Momenten ihrer Doku "Harry & Meghan" zeigte das Ehepaar ihre Sprösslinge. Daran scheint sich auch in Zukunft nichts zu ändern. Dafür bekommen sie etwas anderes zu sehen: Harrys Serie wird sich um den Profisport Polo drehen und Meghan plant eine Koch- und Gartenshow. Die Dreharbeiten sollen übrigens schon begonnen haben – das Projekt der Herzogin wird aber nicht wie erwartet in ihrem eigenen, sondern in dem Haus eines Nachbarn gedreht, wie die Boulevardzeitung berichtet.

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Archie Harrison in Südafrika, September 2019

