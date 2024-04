Herzogin Meghan bangt um Beziehung ihrer Kinder zu Cousins!

Herzogin Meghan (42) soll sich große Sorgen machen. Angeblich bangt die ehemalige Schauspielerin um die Beziehung zwischen ihren Kindern und denen von Prinz Harrys (39) Bruder, Prinz William (41). Seit ihrem royalen Ausstieg im Jahr 2020 sollen die Cousins keinen großen Kontakt untereinander haben. Meghan und Harrys Sohn Archie (4) war zu dem Zeitpunkt, als die beiden sich entschlossen, von England in die USA zu ziehen, gerade einmal ein Jahr alt. Tochter Lilibet (2) kam erst einige Zeit nach ihrem Umzug auf die Welt. Der Royal-Experte Tom Quinn berichtet gegenüber Mirror: "Sie ist sehr besorgt, dass ihre Kinder keine wirkliche Beziehung zu ihren Cousins George, Charlotte und Louis haben werden - Meghan liebt die Vorstellung, eine große, glückliche Familie zu haben."

Meghan bereite wohl noch eine weitere Vorstellung starke Bauchschmerzen. Tom Quinn fügt hinzu: "Dass ihre Kinder ihr die Schuld dafür geben werden, dass sie ihre Cousins und Cousine nie sehen konnten und als Erwachsene das Gefühl haben, dass ihnen etwas vorenthalten wurde, was vielleicht eine noch schönere Kindheit bedeutet hätte." Im Mai würde sich aber eine willkommene Möglichkeit anbieten, um die Beziehungen der Kinder wieder aufzubessern.

Schon im nächsten Monat feiert Harry den zehnten Jahrestag seiner Invictus Games in London. Anlässlich dieses Ereignisses soll der Rotschopf eine Rede in der St. Paulus Kathedrale halten. Bis jetzt steht immer noch nicht fest, ob er dabei von seiner Frau und den gemeinsamen Kindern begleitet wird. Wie OK! berichtete, müsste für die Einreise seiner Familie auch der ständige Polizeischutz gewährleistet werden, der ihm nach dem Rückzug von seinen royalen Pflichten verloren ging.

Die königliche Familie um Prinz Charles

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

