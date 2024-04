Abigail Spencer teilt Bilder aus Herzogin Meghans Garten!

Abigail Spencer (42) genießt die Sonnenstrahlen in einem berühmten Garten! Die Suits-Bekanntheit stand jahrelang neben Herzogin Meghan (42) vor der Kamera. Noch immer sind die beiden Schauspielerinnen offenbar befreundet: Denn nun relaxt Abigail in ihrem Garten! Auf Instagram teilt sie einige Schnappschüsse, auf denen sie mit einem Korb mit Früchten und unter anderem Meghans hauseigener Marmelade posiert. Die US-Amerikanerin kuschelt außerdem mit einem Hund im Gras und lacht dabei total happy. "Ein leckerer Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Ich liebe dich so sehr, M", schreibt sie dazu!

Während Abigail aber nicht erwähnt, wo die Fotos entstanden sind, zeigt Meghans Nennung in der Bildunterschrift und der Garten im Hintergrund eindeutig, dass sie in Montecito aufgenommen wurden. In der Netflix-Doku "Harry & Meghan" konnten Royal-Fans erstmals einen Blick auf das kalifornische Grundstück von Prinz Harry (39) und Meghan werfen. In eben diesem Garten macht Abigail nun Werbung für die Marmelade ihrer Freundin.

Bislang sind noch keine weiteren Informationen zu Meghans neuer Marke American Riviera Orchard bekannt – sie versendete lediglich ein paar Gläser Marmelade an Freunde und Bekannte, die dafür im Netz Werbung machten. Wie Hello! berichtet, wurde die Marke jedoch offiziell angemeldet und soll neben den Marmeladen auch Kochbücher, Besteck und andere Aufstriche vertreiben.

