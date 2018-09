Da haben sich wohl zwei gesucht und gefunden! Erst wenige Tage sind Jörn Schlönvoigt (32) und seine Hanna (22) aus ihren wohlverdienten Flitterwochen zurück, schon geht es in den nächsten Urlaub nach Österreich. Auf dem Weg in die Berge gönnte sich die Familie noch eine kurze Pause in München, wo es gemeinsam mit Sarah (27) und Dominic Harrison (27) zum Brunchen ging. Mit von der Partie: die Töchter der zwei Paare, die sich auf Anhieb supergut verstanden haben!

Dass die Chemie zwischen Mia Rose Harrison und Delia Schlönvoigt stimmt, beweisen zahlreiche zuckersüße Pics, die die Eltern stolz auf ihren Instagram-Profilen teilten. "Mia und Delia haben sich heute in München kennengelernt. Sie waren sich auf Anhieb sympathisch und haben Spielsachen getauscht", freute sich GZSZ-Star Jörn, der sich ebenfalls bei Mama Sarah und Papa Domi für das schöne Treffen bedankte. Auch Sarah genoss das Frühstück in vollen Zügen, wie sie ihren Fans ebenfalls via Social Media erzählte: "Man kann sich einfach stundenlang über Kinder, Eigenheim und Hochzeit unterhalten – die Zeiten verändern sich – vor vier Jahren habe ich über diese Dinge nicht mal nachgedacht."

Die Fotos der zuckersüßen Freundinnen sind nicht nur an Niedlichkeit kaum zu übertreffen: Sie zeigen auch, wie schnell die Mäuse wachsen. Besonders Mia scheint einen Schub gemacht zu haben und ist ein gutes Stück größer als die goldige Delia – aber sie ist schließlich auch fast drei Wochen älter und hat mit Dominic einen Riesen als Vater.

Instagram / joern_schloenvoigt Delia Schlönvoigt und Mia Rose Harrison

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Mia Rose Harrison mit Delia und Hanna Schlönvoigt

Anzeige

Instagram / joern_schloenvoigt Dominic und Mia Rose Harrison mit Jörn und Delia Schlönvoigt

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de