Seltenheit: Jörn Schlönvoigt zeigt sich mit Tochter Delia

Sein Privatleben hält Jörn Schlönvoigt (38) für gewöhnlich strikt aus der Öffentlichkeit raus. Nun überrascht der GZSZ-Darsteller seine Follower auf Instagram mit einem besonders seltenen Einblick: Jörn teilt ein kurzes Video, das ihn händchenhaltend bei einem Spaziergang mit seiner Tochter Delia (6) in einer Innenstadt zeigt. Dazu schreibt der stolze Papa die rührenden Worte in die Bildbeschreibung: "Erinnerungen schaffen mit meiner besten Freundin."

Die Fans des Schauspielers freuen sich über seinen süßen Beitrag und hinterlassen viel Liebe in Form von zahlreichen Herz-Emojis in der Kommentarspalte unter dem Post. "An Papas Hand ist man sicher, sehr süß!", schreibt ein gerührter Nutzer der Social-Media-Plattform. In einem weiteren Kommentar heißt es: "Wow, ist sie schon groß geworden!" Immerhin reicht Jörn die mittlerweile Sechsjährige schon bis zu seinem Ellbogen.

Jörn teilt sich das Sorgerecht für Delia mit seiner Ex-Partnerin und Mutter der Kleinen, Hanna Weig (28). Die beiden waren vier Jahre lang verheiratet. Im Oktober 2022 gab das Paar seine Trennung bekannt. Kurz darauf vermuteten seine Fans, dass er seit dem Ehe-Aus allein für Delias Erziehung zuständig ist, da sie hauptsächlich auf dem Social-Media-Profil ihres Papas zu sehen war. Das Co-Parenting mit Hanna funktioniere jedoch hervorragend, wie der Serienstar im vergangenen Jahr gegenüber RTL verriet. "Ich habe ein Anfängerkind – also wirklich für Anfänger-Eltern", schwärmte Jörn über die handzahme Art seiner Tochter.

Anzeige Anzeige

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn Schlönvoigt und seine Tochter Delia im August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / joern_schloenvoigt Hanna und Jörn Schlönvoigt mit Töchterchen Delia, 2020

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch der Vater-Tochter-Moment im Video? Die beiden sind wirklich niedlich zusammen! Na ja, ich finde das nicht so besonders. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de