Bei Bonez MC-Konzert: 35 Besucher kollabieren

Beim Konzert des Rappers Bonez MC (39), Mitglied der 187 Straßenbande und kreatives Ausnahmetalent, im Hamburger Volksparkstadion spielten sich dramatische Szenen ab. Am Freitagabend musste der Rettungsdienst gleich dutzendfach ausrücken, um kollabierte Konzertbesucher zu versorgen. Insgesamt wurden 35 Menschen medizinisch behandelt, unter ihnen auch eine erst 16-Jährige, wie ein Polizeisprecher am Folgetag gegenüber Bild erklärte. Wie die Feuerwehr und Polizei mitteilten, kamen mindestens zwei Menschen, möglicherweise bis zu elf, mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus. Die Ursachen reichten von Alkoholvergiftungen bis hin zu Mischintoxikationen durch Drogen.

Die Situation eskalierte ab etwa 20.30 Uhr, als immer mehr junge Besucher im Publikum über Kreislaufprobleme klagten und teilweise bewusstlos zusammenbrachen. Der Rettungsdienst hatte alle Hände voll zu tun, versorgte die Betroffenen in aufgestellten Zelten vor Ort und forderte zusätzliche Unterstützung an. Trotz der auf den Gängen und am Rand herrschenden Notfallszenarien lief das Konzert ohne Unterbrechung weiter. Die jubelnden und tanzenden Fans in der Arena schienen von den dramatischen Ereignissen nur wenig mitzubekommen, während hinter den Kulissen die Helfer gegen die Zeit arbeiteten. Der Polizeisprecher resümierte im Gespräch mit der Zeitung: "Die Größe des Einsatzes hing mit der Vielzahl der Konzertbesucher zusammen. Die Polizei war am Abend lediglich unterstützend im Einsatz."

Für Bonez MC, der mittlerweile auch als Unternehmer tätig ist und privat zunehmend Wert auf gemeinsame Zeit mit seiner Partnerin Mary und seinen beiden Töchtern legt, ist es nicht das erste Mal, dass eines seiner Konzerte von Vorfällen dieser Art überschattet wurde. Bereits 2022 kam es bei einer Veranstaltung im "Moon Club" in Soest zu einem ähnlichen Eklat. Nach dem Einsatz von Pfefferspray wurden damals mehrere Menschen verletzt, und einige mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Damals entschuldigte sich der Rapper über Instagram bei seinen Fans mit den schlichten Worten "Die Lage ist komplett eskaliert … Sorry an alle, die verletzt wurden". Diesmal hat sich Bonez bislang nicht geäußert.

Instagram / bonez187erz Bonez MC im Dezember 2022

Instagram / bonez187erz Bonez MC, Rapper

Instagram / marys.crib Bonez MCs Partnerin mit der gemeinsamen Tochter, September 2024

