Ganz in Weiß: Die Harrisons senden süße Weihnachtsgrüße!

Sarah (31) und Dominic Harrison (31) genießen die Feiertage mit ihren Liebsten! Das Influencer-Pärchen bereitete sich in den vergangenen Tagen fleißig auf das diesjährige Weihnachtsfest vor. So schmückte die stolze Mutter von Mia (5) und Kyla (2) am Donnerstagabend noch den Weihnachtsbaum und stimmte sich mit dem Filmklassiker "Kevin allein in New York" auf Weihnachten ein. An Heiligabend teilte Sarah nun ein zuckersüßes Foto mit ihrer Familie!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 31-Jährige einen Schnappschuss, auf dem sie mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern vor dem Weihnachtsbaum posiert. Für das Foto hat sich die Familie ordentlich herausgeputzt: Sarah und ihre Liebsten sind auf dem Bild ganz in Weiß gekleidet. "Merry Christmas! Wir wünschen euch allen ein schönes Weihnachtsfest mit euren Liebsten", schrieb sie dazu.

Mittlerweile scheint es für Sarah und Domi schon eine kleine Tradition zu sein, jedes Jahr ein Weihnachtsfoto mit ihren Kids zu posten. In ihrer Instagram-Story teilte die Dubai-Auswanderin noch die Schnappschüsse aus den vergangenen Jahren. 2021 hatte sie beispielsweise ein blaues Dress getragen, während ihre Töchter in rosafarbenen Kleidchen posierten.

Instagram / sarah.harrison.official Familie Harrison an Weihnachten 2021

Instagram / sarah.harrison.official Familie Harrison an Weihnachten 2020

Instagram / sarah.harrison.official Familie Harrison an Weihnachten 2019

