Ganz wie die Mama: So hübsch ist Hanna Weigs Tochter Delia!

Hanna Weigs (27) Töchterchen kommt offenbar ganz nach ihr! Die Influencerin und der Schauspieler Jörn Schlönvoigt (36) bekamen im Dezember 2017 eine kleine Tochter. Die kleine Delia (5) bereichert seitdem das Leben ihrer Eltern. Vergangenes Jahr trennte das Paar sich dann zwar, kümmert sich jedoch nach wie vor gemeinsam um ihre kleine Prinzessin. Zumindest optisch scheint Delia ganz nach ihrer Mama zu kommen: Hanna teilte nun ein süßes Foto von ihrem Mini-Me!

In ihrer Instagram-Story postete Hanna ein niedliches Video, in dem ihr Töchterchen, das anscheinend sogar ein bisschen Schminke auflegen durfte, niedlich posiert und unter anderem einen Kussmund in die Kamera macht. In Sachen Posing steht die Fünfjährige ihrer Model-Mama offenbar in nichts nach – in dem Clip ist außerdem eine deutliche Ähnlichkeit zwischen Mutter und Tochter erkennbar.

Delia scheint aber auch ein paar Charakterzüge von ihrem Vater übernommen zu haben. "Sie ist sehr zielstrebig, sie verhandelt sehr gerne. Das hat sie leider von mir", hatte der GZSZ-Star im November auf dem "Moët & Chandon Effervescence"-Event gegenüber Promiflash ausgeplaudert.

Instagram / joern_schloenvoigt Hanna und Jörn Schlönvoigt mit Töchterchen Delia, 2020

Instagram / hannaweig Delia Schlönvoigt, Tochter von Jörn Schlönvoigt und Hanna Weig

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn Schlönvoigt mit Tochter Delia

