Süße Erinnerungen: Sarah Harrisons Tochter Mia wird sechs!

Sie lassen sie hochleben! Sarah Harrison (32) und Dominic Harrison (32) hatten sich 2014 kennen und lieben gelernt. Seitdem sind die Turteltauben ein Herz und eine Seele. Ihre beiden Töchterchen Mia Rose Harrison (6) und Kyla Harrison (3) machten das Familienglück perfekt. Ihre Fans nimmt die Influencerin gerne in ihren Alltag mit. So auch an diesem ganz besonderen Tag: Sarahs Tochter Mia ist sechs Jahre alt geworden!

Anlässlich des Ehrentages ihres Sprösslings teilt die zweifache Mama einige süße Rückblicke auf Instagram. Darunter sind nicht nur Bilder von Mias Geburtstagsfeier zu sehen, auf denen sie ein Glitzerkleid und eine Krone trägt und von ihren Eltern hochgehoben wird, sondern auch Erinnerungen aus frühsten Kindertagen. Auf einem der Schnappschüsse liegt die Neugeborene auf dem Bauch ihrer Mutter, während sie auf einem anderen ihrer kleinen Schwester das Fläschchen gibt. Dazu schreibt Sarah: "Herzlichen Glückwunsch, Mia. All deine Wünsche sollen in Erfüllung gehen und wir werden dich dabei immer unterstützen."

In einem Q&A auf Instagram hatte Sarah kürzlich ausgeplaudert, dass ihre Familienplanung bereits abgeschlossen sei. "Wir fühlen uns so gut mit unseren Mädels. Ich finde, zwei Kinder zu haben so toll und denke, das wird auch so bleiben", erklärte sie damals. Ihr Leben mit zwei Kindern genieße sie aber total, wie sie auch immer wieder deutlich macht.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Influencerin, zusammen mit ihrer Tochter Mia

Instagram / sarah.harrison.official Mia Rose Harrison und Kyla Harrison, Töchter von Sarah Harrison

Instagram / sarah.harrison.official Dominic Harrison, Influencer, mit seiner Tochter Mia

