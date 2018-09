Erneuter Babysegen für Kelli Giddish (38)! Im Oktober 2016 bekamen die Schauspielerin und ihr Ehemann Lawrence Faulborn ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs: Söhnchen Ludo ist der ganze Stolz des Paares. Knapp zwei Jahre später darf sich der Kleine auf ein Geschwisterchen freuen. Die 38-Jährige ist zum zweiten Mal schwanger und das verkündete sie nun ganz einfach, indem sie ihren Schwangerschaftsbauch auf dem Red Carpet präsentierte.

Der Babyglow der Bald-Mama war kaum zu übersehen, als sie am Donnerstag über den roten Teppich lief. Beim Tribeca TV Festival in New York trug sie ein bodenlanges Kleid mit floralem Muster, in dem ihr süßer Babybauch perfekt zur Geltung kam. Strahlend posierte der Law & Order-Star für die Paparazzi und bestätigte im Interview mit E! News die erfreulichen Neuigkeiten.

Kelli ist aber nicht die einzige Hollywood-Beauty, die ein Kind erwartet. Auch Jessica Simpson (38) gab erst vor wenigen Tagen via Instagram bekannt, dass sie und ihr Liebster Eric Johnson (39) demnächst Eltern einer Tochter werden.

Getty Images Kelli Giddish und Lawrence Faulborn beim Monte Carlo TV Festival

Getty Images Kelli Giddish, Schauspielerin

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson während ihrer dritten Schwangerschaft

