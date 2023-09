"Law & Order"-Star Kelli Giddishs dritter Nachwuchs ist da!

Kelli Giddish (43) ist jetzt stolze Dreifachmama! Bereits 2016 war die Law & Order-Darstellerin mit ihrem damaligen Partner Lawrence Faulborn zum ersten Mal Mutter geworden. Drei Jahre später folgte Baby Nummer zwei. Kurz darauf trennte sich das Paar jedoch. Seit 2021 geht die Schauspielerin aber schon mit Beau Richards durchs Leben und verkündete im Mai, dass ihr nächster Nachwuchs im Anmarsch sei. Kelli durfte ihr drittes Baby schon im Juni auf der Welt begrüßen!

"Mein Mann und ich durften Oldie Richards am 20. Juni willkommen heißen und wir sind so verliebt und dankbar", schreibt die frischgebackene Dreifachmama auf Instagram. Dazu teilt sie einen süßen Schnappschuss, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Liebsten neben ihrem kleinen Nachwuchs in die Kamera lächelt. "Oldie, du hast mir, deinem Daddy und deinen zwei Brüdern (und deinen Großeltern und deinen Tanten und Onkeln" so eine unmessbare Freude gebracht", fügt Kelli überglücklich hinzu.

Die frühen Gerüchte um eine erneute Schwangerschaft heizte der Serienstar an, indem er sich mit Babybauch in der Serie präsentierte. Denn auch ihre vorigen Babykugeln hatte Kelli erstmalig vor laufender Kamera gezeigt.

Kelli Giddish, Schauspielerin

Kelli Giddish, 2019

Fern Mallis und Kelli Giddish im Mai 2023

